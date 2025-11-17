"Pokušala da pobegne od nasilnika, budale, nekakvog mlakonje bez kičme": Oglasio se prijatelj ubijene Aldine

Brojni poznanici, rodbina i prijatelji opraštaju se od Aldine Jahić iz Kalesije, koja je sinoć ubijena u Mostaru.

Prema ranije poznatim informacijama, Aldinu je ubio Anis Kalajdžić iz Mostara, a sve se dogodilo oko 18 časova na Trgu Ivana Krndelja u ovom hercegovačkom gradu. Policija još uvek prikuplja dokaze sa mesta zločina, a Kalajdžić je odmah uhapšen. Među onima koji se opraštaju od ubijene Aldine Jahić je i ekonomista Admir Čavalić, koji ju je poznavao, prenose mediji u regionu. "Teško je pronaći reči za nečiju smrt. Još je teže ako je ta osoba bila mlađa od vas,