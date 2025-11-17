Sedmoro povređenih u četiri sudara tokom noći u Beogradu

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Sedmoro povređenih u četiri sudara tokom noći u Beogradu

Tokom noći u Beogradu su se dogodile četiri saobraćajne nesreće u kojima je sedam osoba povređeno.

U dva sudara povređeno je čak pet osoba, u sudaru automobila i autobusa oko 21.30 kod Moštanice povređene su dve osobe, a samo pola sata kasnije kod Ikee, u sudaru je povređeno još troje ljudi, rečeno je u Hitnoj pomoći. Lekarske ekipe intervenisale su 123 puta, od kojih 17 puta na javnim mestima. Za savet telefonom uglavnom su se javljali hronični bolesnici najčešće zbog visokog pritiska.
