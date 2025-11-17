Četiri saobraćajne nezgode u Beogradu - povređeno sedam osoba

B92 pre 2 sata
Četiri saobraćajne nezgode u Beogradu - povređeno sedam osoba

U toku protekle noći u Beogradu su se dogodile četiri saobraćajne nezgode, u kojima je sedam osoba lakše povređeno, saopšteno je iz službe hitne pomoći.

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u 21.28 sati na Ibarskoj magistrali lakše su povređene dve osobe, od kojih je muškarac (45) prevezen u Urgentni centar, dok je žena (46) odbila transport, rečeno je agenciji Tanjug u službi hitne pomoći. Prema izveštaju iz hitne pomoći, među saobraćajnim nezgodama sa više povređenih je i ona koja se u 21.58 sati dogodila u blizini OMV pumpe, kod robne kuće Ikea, gde su lakše povređene tri osobe, od kojih su dve pregledane na
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

4 Sudara, 7 povređenih, pucnjava, karambol kod Ikee! Burna noć na beogradskim ulicama, Beograđani se Hitnoj najviše žalili na…

4 Sudara, 7 povređenih, pucnjava, karambol kod Ikee! Burna noć na beogradskim ulicama, Beograđani se Hitnoj najviše žalili na ovu tegobu (video)

Kurir pre 1 sat
Četiri sudara i sedam povređenih u Beogradu: Hitna pomoć imala 123 intervencije

Četiri sudara i sedam povređenih u Beogradu: Hitna pomoć imala 123 intervencije

Serbian News Media pre 1 sat
Sedmoro povređenih u četiri sudara tokom noći u Beogradu

Sedmoro povređenih u četiri sudara tokom noći u Beogradu

N1 Info pre 2 sata
Sedam osoba povređeno u četiri sudara o Begradu

Sedam osoba povređeno u četiri sudara o Begradu

Nova pre 2 sata
Hitna pomoć: U četiri saobraćajne nezgode u Beogradu, sedam osoba lakše povređeno

Hitna pomoć: U četiri saobraćajne nezgode u Beogradu, sedam osoba lakše povređeno

Euronews pre 3 sata
Četiri saobraćajke tokom noći u Beogradu, sedam lakše povređenih Hitna pomoć imala 125 intervencija

Četiri saobraćajke tokom noći u Beogradu, sedam lakše povređenih Hitna pomoć imala 125 intervencija

Alo pre 3 sata
U četiri saobraćajne nezgode u Beogradu sedam osoba lakše povređeno

U četiri saobraćajne nezgode u Beogradu sedam osoba lakše povređeno

Politika pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjugOMVIkeaIbarska magistrala

Beograd, najnovije vesti »

Isključenja struje za utorak, 18. novembar

Isključenja struje za utorak, 18. novembar

Dnevnik pre 9 minuta
Izložba za dva jubileja „Parobroda”

Izložba za dva jubileja „Parobroda”

Politika pre 1 sat
(Mape) totalni kolaps od ranog jutra: Vozila mile na autoputu i preko mostova, zatvorena Makedonska i Nušićeva ulica

(Mape) totalni kolaps od ranog jutra: Vozila mile na autoputu i preko mostova, zatvorena Makedonska i Nušićeva ulica

Blic pre 2 sata
Četiri sudara i sedam povređenih u Beogradu: Hitna pomoć imala 123 intervencije

Četiri sudara i sedam povređenih u Beogradu: Hitna pomoć imala 123 intervencije

Serbian News Media pre 1 sat
Bez vode danas deo potrošača na Zvezdari: Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđena auto-cisterna

Bez vode danas deo potrošača na Zvezdari: Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđena auto-cisterna

Euronews pre 1 sat