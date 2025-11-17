Ubijena žena u Mostaru: Ubica joj je mesecima pretio, ali ga nije prijavila

N1 Info pre 18 minuta  |  N1 Sarajevo
Ubijena žena u Mostaru: Ubica joj je mesecima pretio, ali ga nije prijavila

U Mostaru je 33-godišnji A.K. osumnjičen da je ubio svoju bivšu devojku, 32-godišnju Aldinu Jahić iz Kalesije, nakon što joj je duže vreme upućivao pretnje, javljaju mediji iz BIH.

Dežurna tužiteljka HNK Vesna Pranjić, koja je rukovodila uviđajem nakon ubistva Aldine Jahić u Mostaru, potvrdila je da je žrtva već duže vreme primala preteće poruke od osumnjičenog, ali ih nažalost nije prijavljivala. Ove detalje prenosi „Hercegovina.info“. Prema rečima tužiteljke, u nedelju uveče najpre je došlo do verbalnog, a potom i fizičkog sukoba između osumnjičenog i Aldine Jahić, koja je poreklom iz Kalesije. U trenutku napada vraćala se iz teretane.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Fudbalski sudija ubio bivšu devojku: Svirepo ubistvo u Mostaru, pratio je sa pištoljem, a onda je upucao u toaletu

Fudbalski sudija ubio bivšu devojku: Svirepo ubistvo u Mostaru, pratio je sa pištoljem, a onda je upucao u toaletu

Nova pre 58 minuta
"Pokušala je da pobegne od budale, mlakonje bez: Kičme!" Ubica je upao za njom u kafić i presudio joj u toaletu: Potresna…

"Pokušala je da pobegne od budale, mlakonje bez: Kičme!" Ubica je upao za njom u kafić i presudio joj u toaletu: Potresna poruka prijatelja ubijene Aldine

Blic pre 28 minuta
U BiH još jedan slučaj femicida, nakon prijetnji bivši mladić u Mostaru ubio djevojku

U BiH još jedan slučaj femicida, nakon prijetnji bivši mladić u Mostaru ubio djevojku

Slobodna Evropa pre 38 minuta
Ovo je svirepo ubijena devojka u Mostaru Fudbalski sudija joj presudio u toaletu u kom se, bežeći od njega, sakrila: Detalji…

Ovo je svirepo ubijena devojka u Mostaru Fudbalski sudija joj presudio u toaletu u kom se, bežeći od njega, sakrila: Detalji zločina koji je potresao region

Kurir pre 13 minuta
Ovo je devojka ubijena u Mostaru: Bivši momak joj presudio u toaletu, otkriveni jezivi detalji zločina

Ovo je devojka ubijena u Mostaru: Bivši momak joj presudio u toaletu, otkriveni jezivi detalji zločina

Mondo pre 1 sat
Fudbalski sudija ubio bivšu devojku pred hotelom Tragedija u Mostaru

Fudbalski sudija ubio bivšu devojku pred hotelom Tragedija u Mostaru

Alo pre 53 minuta
Potresan oproštaj prijatelja od Aldine Jahić: "Pokušala je da pobegne od mlakonje bez kičme"

Potresan oproštaj prijatelja od Aldine Jahić: "Pokušala je da pobegne od mlakonje bez kičme"

Telegraf pre 53 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Hercegovina

Balkan, najnovije vesti »

Napadnuta grupa hrvatskih navijača na Cetinju, fudbalska utakmica proglašena visoko rizičnom

Napadnuta grupa hrvatskih navijača na Cetinju, fudbalska utakmica proglašena visoko rizičnom

RTV pre 13 minuta
Fudbalski sudija ubio bivšu devojku: Svirepo ubistvo u Mostaru, pratio je sa pištoljem, a onda je upucao u toaletu

Fudbalski sudija ubio bivšu devojku: Svirepo ubistvo u Mostaru, pratio je sa pištoljem, a onda je upucao u toaletu

Nova pre 58 minuta
"Pokušala je da pobegne od budale, mlakonje bez: Kičme!" Ubica je upao za njom u kafić i presudio joj u toaletu: Potresna…

"Pokušala je da pobegne od budale, mlakonje bez: Kičme!" Ubica je upao za njom u kafić i presudio joj u toaletu: Potresna poruka prijatelja ubijene Aldine

Blic pre 28 minuta
Ubijena žena u Mostaru: Ubica joj je mesecima pretio, ali ga nije prijavila

Ubijena žena u Mostaru: Ubica joj je mesecima pretio, ali ga nije prijavila

N1 Info pre 18 minuta
U BiH još jedan slučaj femicida, nakon prijetnji bivši mladić u Mostaru ubio djevojku

U BiH još jedan slučaj femicida, nakon prijetnji bivši mladić u Mostaru ubio djevojku

Slobodna Evropa pre 38 minuta