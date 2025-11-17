Ubijena žena u Mostaru: Ubica joj je mesecima pretio, ali ga nije prijavila

U Mostaru je 33-godišnji A.K. osumnjičen da je ubio svoju bivšu devojku, 32-godišnju Aldinu Jahić iz Kalesije, nakon što joj je duže vreme upućivao pretnje, javljaju mediji iz BIH.

Dežurna tužiteljka HNK Vesna Pranjić, koja je rukovodila uviđajem nakon ubistva Aldine Jahić u Mostaru, potvrdila je da je žrtva već duže vreme primala preteće poruke od osumnjičenog, ali ih nažalost nije prijavljivala. Ove detalje prenosi „Hercegovina.info“. Prema rečima tužiteljke, u nedelju uveče najpre je došlo do verbalnog, a potom i fizičkog sukoba između osumnjičenog i Aldine Jahić, koja je poreklom iz Kalesije. U trenutku napada vraćala se iz teretane.