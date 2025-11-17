Policajac sa fantomkom fizički napao dve žene u Novom Sadu

U Novom Sadu je večeras policija grubo odgurivala štitovima građane koji su pokušali da spreče odvoženje autobusa Milomira Jaćimovića ispred zgrade Banovine, a jedan pripadnik MUP-a snimljen je kako brutalno udara ženu koja je stajala u prvom redu, piše N1.

Policajac sa fantomkom na licu je udario šakom po glavi jednu ženu, na šta ga je druga žena odgurnula od nje. On je potom grubo odgurnuo i nju. Građanin i drugi policajac su pokušali da ga udalje rukom, dok su ostali vikali da prestane. „Je li tako i ženu biješ?“, urlala je jedna Novosađanka, dok su drugi upućivali pogrdne reči policiji. Kamera pokazuje kako je i u narednim sekundama došlo do fizičkog kontakta policije sa građanima. Vidi se kako policajac zamahuje