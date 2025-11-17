Priveden pomagač ubice žene u Mostaru

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK) priveli su muškarca koji je Anisu Kalajdžiću pomogao da nabavi pištolj kojim je juče u Mostaru ubio svoju bivšu devojku Aldinu Jahić.

Ta osoba je posredovala između Kalajdžića i prodavca ilegalnog oružja, objavio je sarajevski portal Istraga i dodao da je uklonjen serijski broj pištolja kojim je počinjeno ubistvo. Anis Kalajdžić (33), fudbalski sudija Prve lige Federacije BiH, uhapšen je pošto je sinoć u Mostaru ubio svoju bivšu djevojku Aldinu Jahić (32) iz Kalesije koja je stanovala i radila u Mostaru. Ona je bežala sa autobuske stanice do kafea da bi se spasla, uspela je da pozove i policiju,