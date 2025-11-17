Priveden pomagač ubice žene u Mostaru

Novi magazin pre 1 sat  |  Beta
Priveden pomagač ubice žene u Mostaru

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK) priveli su muškarca koji je Anisu Kalajdžiću pomogao da nabavi pištolj kojim je juče u Mostaru ubio svoju bivšu devojku Aldinu Jahić.

Ta osoba je posredovala između Kalajdžića i prodavca ilegalnog oružja, objavio je sarajevski portal Istraga i dodao da je uklonjen serijski broj pištolja kojim je počinjeno ubistvo. Anis Kalajdžić (33), fudbalski sudija Prve lige Federacije BiH, uhapšen je pošto je sinoć u Mostaru ubio svoju bivšu djevojku Aldinu Jahić (32) iz Kalesije koja je stanovala i radila u Mostaru. Ona je bežala sa autobuske stanice do kafea da bi se spasla, uspela je da pozove i policiju,
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

"Ubio ju je psihopata": Prijatelji se opraštaju od Aldine koju je u Mostaru ubio fudbalski sudija: Jurio je kroz ceo grad pa…

"Ubio ju je psihopata": Prijatelji se opraštaju od Aldine koju je u Mostaru ubio fudbalski sudija: Jurio je kroz ceo grad pa je izrešetao u toaletu ugostiteljskog objekta

Blic pre 20 minuta
(Foto, video) aldina bežala i vrištala "ima pištolj": Detaljna rekonstrukcija stravičnog ubistva u Mostaru: Pomahnitali Anis…

(Foto, video) aldina bežala i vrištala "ima pištolj": Detaljna rekonstrukcija stravičnog ubistva u Mostaru: Pomahnitali Anis je juro autom, ovo je tačno mesto gde je ubijena

Blic pre 10 minuta
(Foto, video) aldina bežala i vrištala "ima pištolj": Detaljna rekonstrukcija stravičnog ubistva u Mostaru: Pomahnitali Anis…

(Foto, video) aldina bežala i vrištala "ima pištolj": Detaljna rekonstrukcija stravičnog ubistva u Mostaru: Pomahnitali Anis je juro autom, ovo je tačno mesto gde je ubijena

Blic pre 20 minuta
"Ubio ju je psihopata": Prijatelji se opraštaju od Aldine koju je u Mostaru ubio fudbalski sudija: Jurio je kroz ceo grad pa…

"Ubio ju je psihopata": Prijatelji se opraštaju od Aldine koju je u Mostaru ubio fudbalski sudija: Jurio je kroz ceo grad pa je izrešetao u toaletu ugostiteljskog objekta

Blic pre 20 minuta
Staza smrti Ovim putem se kretala Aldina Jahić dok je bežala od pomahnitalog Anisa: Prvo je jurio u automobilu, a onda utrčao…

Staza smrti Ovim putem se kretala Aldina Jahić dok je bežala od pomahnitalog Anisa: Prvo je jurio u automobilu, a onda utrčao za njom i ubio je (video)

Kurir pre 0 minuta
Priveden pomagač ubice žene u Mostaru: Detalji femicida koji je potresao Bosnu

Priveden pomagač ubice žene u Mostaru: Detalji femicida koji je potresao Bosnu

N1 Info pre 1 sat
Anis imao pomoć pre nego što je ubio: Aldinu?! Uhapšen još jedan čovek, evo kakvu je ulogu imao

Anis imao pomoć pre nego što je ubio: Aldinu?! Uhapšen još jedan čovek, evo kakvu je ulogu imao

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPFudbalski sudijaMostarUbistvoUbica

Balkan, najnovije vesti »

"Ubio ju je psihopata": Prijatelji se opraštaju od Aldine koju je u Mostaru ubio fudbalski sudija: Jurio je kroz ceo grad pa…

"Ubio ju je psihopata": Prijatelji se opraštaju od Aldine koju je u Mostaru ubio fudbalski sudija: Jurio je kroz ceo grad pa je izrešetao u toaletu ugostiteljskog objekta

Blic pre 20 minuta
(Foto, video) aldina bežala i vrištala "ima pištolj": Detaljna rekonstrukcija stravičnog ubistva u Mostaru: Pomahnitali Anis…

(Foto, video) aldina bežala i vrištala "ima pištolj": Detaljna rekonstrukcija stravičnog ubistva u Mostaru: Pomahnitali Anis je juro autom, ovo je tačno mesto gde je ubijena

Blic pre 10 minuta
(Foto, video) aldina bežala i vrištala "ima pištolj": Detaljna rekonstrukcija stravičnog ubistva u Mostaru: Pomahnitali Anis…

(Foto, video) aldina bežala i vrištala "ima pištolj": Detaljna rekonstrukcija stravičnog ubistva u Mostaru: Pomahnitali Anis je juro autom, ovo je tačno mesto gde je ubijena

Blic pre 20 minuta
"Ubio ju je psihopata": Prijatelji se opraštaju od Aldine koju je u Mostaru ubio fudbalski sudija: Jurio je kroz ceo grad pa…

"Ubio ju je psihopata": Prijatelji se opraštaju od Aldine koju je u Mostaru ubio fudbalski sudija: Jurio je kroz ceo grad pa je izrešetao u toaletu ugostiteljskog objekta

Blic pre 20 minuta
Staza smrti Ovim putem se kretala Aldina Jahić dok je bežala od pomahnitalog Anisa: Prvo je jurio u automobilu, a onda utrčao…

Staza smrti Ovim putem se kretala Aldina Jahić dok je bežala od pomahnitalog Anisa: Prvo je jurio u automobilu, a onda utrčao za njom i ubio je (video)

Kurir pre 0 minuta