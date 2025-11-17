Domovi zdravlja uvode noćne smene! Rad bez prekida – i danju i noću!

ROMinfomedia pre 1 sat
Domovi zdravlja uvode noćne smene! Rad bez prekida – i danju i noću!

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije donelo je odluku da domovi zdravlja na teritoriji cele Srbije, od ponedeljka 17. novembra pređu na 24-časovno radno vreme, sa ciljem povećanja dostupnosti primarne zdravstvene zaštite i rasterećenja urgentnih centara.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da će produženje rada omogućiti građanima da u bilo kom trenutku dobiju osnovnu medicinsku pomoć bez odlaska u hitne službe, što će, kako je naveo, značajno unaprediti funkcionisanje celokupnog zdravstvenog sistema. „Analize su pokazale da se veliki broj pacijenata javlja urgentnim centrima sa tegobama koje se mogu zbrinuti u domovima zdravlja. Uvođenjem 24-časovnog rada obezbeđujemo građanima sigurnost i dostupnu
