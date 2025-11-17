"Počinjemo, pa ćemo unapređivati" - Domovi zdravlja će ovako dežurati od večeras

Domovi zdravlja u Srbiji večeras prelaze na 24-časovno radno vreme, uvode treću smenu od 20 do 7 časova narednog jutra da bi rasteretili urgentne centre i da bi zdravstvena zaštita bila uvek dostupna.

Direktor Doma zdravlja Palilula Aleksandar Stojanović je za Tanjug rekao da noćna dežurstva uvode domovi zdravlja Voždovac, Vračar, Zvezdara, Zemun, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Čukarica, Surčin, Kragujevac, kao i oni u Nišu i Novom Sadu. Prema Stojanovićevim rečima, 24-časovnog dežurstva u domovima zdravlja neće biti u mestima s manjim brojem ljudi. Stojanović je objasnio da je nova smena od 20 časova u domovima zdravlja namenjena