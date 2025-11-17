"Počinjemo, pa ćemo unapređivati" - Domovi zdravlja će ovako dežurati od večeras

B92 pre 2 sata
"Počinjemo, pa ćemo unapređivati" - Domovi zdravlja će ovako dežurati od večeras

Domovi zdravlja u Srbiji večeras prelaze na 24-časovno radno vreme, uvode treću smenu od 20 do 7 časova narednog jutra da bi rasteretili urgentne centre i da bi zdravstvena zaštita bila uvek dostupna.

Direktor Doma zdravlja Palilula Aleksandar Stojanović je za Tanjug rekao da noćna dežurstva uvode domovi zdravlja Voždovac, Vračar, Zvezdara, Zemun, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Čukarica, Surčin, Kragujevac, kao i oni u Nišu i Novom Sadu. Prema Stojanovićevim rečima, 24-časovnog dežurstva u domovima zdravlja neće biti u mestima s manjim brojem ljudi. Stojanović je objasnio da je nova smena od 20 časova u domovima zdravlja namenjena
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Od danas domovi zdravlja u celoj Srbiji rade u tri smene

Od danas domovi zdravlja u celoj Srbiji rade u tri smene

Top press pre 1 sat
Domovi zdravlja u Srbiji dežuraju 24 sata: Počinje novi režim rada

Domovi zdravlja u Srbiji dežuraju 24 sata: Počinje novi režim rada

B92 pre 3 sata
Od danas domovi zdravlja u celoj Srbiji rade u tri smene

Od danas domovi zdravlja u celoj Srbiji rade u tri smene

RTS pre 4 sati
"Počinjemo, pa ćemo unapređivati": Ovako će dežurati domovi zdravlja od večeras

"Počinjemo, pa ćemo unapređivati": Ovako će dežurati domovi zdravlja od večeras

Blic pre 5 sati
Do osnovne medicinske pomoći u svako doba dana i noći

Do osnovne medicinske pomoći u svako doba dana i noći

RTK pre 5 sati
Leskovački Dom zdravlja ne podleže odluci u uvođenju treće smene, jer već ima dežurne službe

Leskovački Dom zdravlja ne podleže odluci u uvođenju treće smene, jer već ima dežurne službe

Rešetka pre 7 sati
Koji su domovi zdravlja uveli rad u tri smene?

Koji su domovi zdravlja uveli rad u tri smene?

Vreme pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NišNovi SadTanjugZvezdaraPalilulaKragujevacZemun

Društvo, najnovije vesti »

MUP o dešavanjima u Novom Sadu: Policija postupa isključivo u skladu sa zakonom

MUP o dešavanjima u Novom Sadu: Policija postupa isključivo u skladu sa zakonom

Danas pre 12 minuta
Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 92. kolu?

Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 92. kolu?

Danas pre 1 sat
NDNV o incidentima u Novom Sadu: Policija ima naređenje sa vrha države da tuče novinare

NDNV o incidentima u Novom Sadu: Policija ima naređenje sa vrha države da tuče novinare

Danas pre 22 minuta
Beograd: Lančani sudar kod Pupinovog mosta, četiri osobe laške povređene

Beograd: Lančani sudar kod Pupinovog mosta, četiri osobe laške povređene

Danas pre 22 minuta
Poslednji žvalango u Parizu

Poslednji žvalango u Parizu

Danas pre 2 sata