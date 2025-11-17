Koji su domovi zdravlja uveli rad u tri smene?

Da li Srbija ima dovoljno lekara u domovima zdravlja za uvođenje 24-časovnog radnog vremena i da li će ova mera zdravstveni sistem učiniti efikasnijim

Četrnaest domova zdravlja na teritoriji Srbije od ponedeljka (17. novambar) uvodi 24-očasovno radno vreme, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Svi ostali domovi zdravlja već imaju organizovana 24-očasovna dežurstva kroz hitne službe. Na spisku domova zdravlja koji od ponedeljka uvode noćni rad su Dom zdravlja Voždovac, Dom zdravlja Vračar, Dom zdravlja Zvezdara, Dom zdravlja Zemun, Dom zdravlja Novi Beograd, Dom zdravlja Palilula, Dom zdravlja Rakovica, Dom