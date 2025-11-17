Vremenska prognoza 18. novembar 2025.

Kiša već pada na severu zemlje, a noćas i sutra tokom dana padaće širom Srbije. Na jugu se očekuju obilnije padavine. U planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije, kiša će preći u sneg, uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Ujutru temperatura od 5 do 10, tokom dana od 7 do 12 stepeni. U Beogradu oblačno i osetno svežije, povremeno s kišom. Najviša temperatura 8 stepeni.

18.11.2025. Utorak Oblačno i osetno hladnije. Na severu Vojvodine suvo, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom koja će u planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije preći u sneg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Obilnije padavine se očekuju na jugozapadu i jugu. Vetar umeren i jak, severozapadni, posle podne u slabljenju. Jutarnja temperatura od 5 do 10 °S, a najviša dnevna od 7 do 12 °S. 19.11.2025. Sreda Pretežno oblačno i hladno, u većem delu