Vremenska prognoza 18. novembar 2025.

RTS pre 1 sat
Vremenska prognoza 18. novembar 2025.

Kiša već pada na severu zemlje, a noćas i sutra tokom dana padaće širom Srbije. Na jugu se očekuju obilnije padavine. U planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije, kiša će preći u sneg, uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Ujutru temperatura od 5 do 10, tokom dana od 7 do 12 stepeni. U Beogradu oblačno i osetno svežije, povremeno s kišom. Najviša temperatura 8 stepeni.

18.11.2025. Utorak Oblačno i osetno hladnije. Na severu Vojvodine suvo, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom koja će u planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije preći u sneg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Obilnije padavine se očekuju na jugozapadu i jugu. Vetar umeren i jak, severozapadni, posle podne u slabljenju. Jutarnja temperatura od 5 do 10 °S, a najviša dnevna od 7 do 12 °S. 19.11.2025. Sreda Pretežno oblačno i hladno, u većem delu
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Saobraćaj normalizovan Radnici Bačka Puta ukonili drvo koje je palo preko autoputa Novi Sad-Beograd (foto)

Saobraćaj normalizovan Radnici Bačka Puta ukonili drvo koje je palo preko autoputa Novi Sad-Beograd (foto)

Dnevnik pre 5 minuta
Kada stižu pljuskovi sa grmljavinom: Olujni udari vetra u nekim delovima Srbije, pogledajte radarske snimke (Foto)

Kada stižu pljuskovi sa grmljavinom: Olujni udari vetra u nekim delovima Srbije, pogledajte radarske snimke (Foto)

Mondo pre 5 minuta
Uklonjeno drvo sa auto-puta Novi Sad–Beograd: Saobraćaj između petlje Kovilj i mosta Beška normalizovan nakon zastoja (foto)…

Uklonjeno drvo sa auto-puta Novi Sad–Beograd: Saobraćaj između petlje Kovilj i mosta Beška normalizovan nakon zastoja (foto)

Kurir pre 0 minuta
Snažno nevreme oborilo drvo na: Auto-putu Novi Sad - Beograd Saobraćaj obustavljen, stvaraju se ogromni zastoji: Nebo potpuno…

Snažno nevreme oborilo drvo na: Auto-putu Novi Sad - Beograd Saobraćaj obustavljen, stvaraju se ogromni zastoji: Nebo potpuno crno!

Blic pre 1 sat
Haos kod auto-puta Novi Sad - Beograd: Grom udario u drvo, stvorile se velike kolone (Video)

Haos kod auto-puta Novi Sad - Beograd: Grom udario u drvo, stvorile se velike kolone (Video)

Mondo pre 1 sat
Snažna oluja zahvatila Srbiju Oboreno drvo na auto-putu Novi Sad-Beograd, saobraćaj obustavljen

Snažna oluja zahvatila Srbiju Oboreno drvo na auto-putu Novi Sad-Beograd, saobraćaj obustavljen

Alo pre 1 sat
Čak 24°C trenutno u ovom srpskom gradu, dok će sutra u njegovoj blizini vejati sneg: Zahlađenje sve bliže

Čak 24°C trenutno u ovom srpskom gradu, dok će sutra u njegovoj blizini vejati sneg: Zahlađenje sve bliže

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaSnegVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Poslednji žvalango u Parizu

Poslednji žvalango u Parizu

Danas pre 40 minuta
Ko plaća autorska prava za muziku koja trešti iz Ćacilenda?

Ko plaća autorska prava za muziku koja trešti iz Ćacilenda?

Danas pre 20 minuta
ANEM: MUP da prestane da ugrožava novinare

ANEM: MUP da prestane da ugrožava novinare

Danas pre 10 minuta
Inverter klima ili norveški radijator: Čime je jeftinije grejati se ove zime?

Inverter klima ili norveški radijator: Čime je jeftinije grejati se ove zime?

Danas pre 40 minuta
U Novom Sadu sukop građana i policije: Odvoze autobus Jaćimovića

U Novom Sadu sukop građana i policije: Odvoze autobus Jaćimovića

Danas pre 40 minuta