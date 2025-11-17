Srbija od jutros u još većem problemu? Tramp najavio uvođenje carina od čak 500 odsto svim zemljama koje trguju s Rusijom!

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
Srbija od jutros u još većem problemu? Tramp najavio uvođenje carina od čak 500 odsto svim zemljama koje trguju s Rusijom!

VAŠINGTON - Američki predsednik Donald Tramp najavio je da bi podržao plan Senata o uvođenju sankcija zemljama koje posluju sa Rusijom, uključujući carine do 500 odsto na uvoz iz zemalja koje kupuju ruske energente, a ne podržavaju Ukrajinu.

Predlog zakona posebno je usmeren na velike kupce ruskih energenata, među kojima su Kina i Indija, a Tramp je izjavio da bi i Iran mogao da se nađe na ovoj listi, prenosi Blumberg. Republikanski lider većine u Senatu najavio je još u oktobru da je spreman da predlog iznese na glasanje, iako bez preciziranja roka. Inijativu podržava i senator Lindzi Grejem, dugogodišnji zagovornik strožijih mera prema Moskvi. Tramp je bio uzdržan prema ovom zakonu dok je pokušavao
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

"Ovo je ucena" Stručnjaci o pretnji carinama od 500 procenata: Amerika ima za cilj da naškodi Rusiji, ali nažalost preko naših…

"Ovo je ucena" Stručnjaci o pretnji carinama od 500 procenata: Amerika ima za cilj da naškodi Rusiji, ali nažalost preko naših leđa

Alo pre 31 minuta
Trampov pohod protiv saradnika Rusije

Trampov pohod protiv saradnika Rusije

Vesti online pre 3 sata
Carine od 500 odsto državama koje posluju sa Rusijom

Carine od 500 odsto državama koje posluju sa Rusijom

Vesti online pre 2 sata
Ekonomista Milićević: Najavljene carine od 500 odsto suspenduju suverenitet svih država! To poništava sve prethodne odluke

Ekonomista Milićević: Najavljene carine od 500 odsto suspenduju suverenitet svih država! To poništava sve prethodne odluke

Kurir pre 2 sata
Carine od 500 odsto državama koje posluju sa Rusijom; Tramp: To je sasvim u redu

Carine od 500 odsto državama koje posluju sa Rusijom; Tramp: To je sasvim u redu

RTS pre 2 sata
Tramp podržava zakon o sankcijama za zemlje koje posluju sa Rusijom sa carinama do 500%

Tramp podržava zakon o sankcijama za zemlje koje posluju sa Rusijom sa carinama do 500%

Naslovi.ai pre 3 sata
Biznis Kurir istražuje: Koliku bi štetu Srbiji nanele najavljene američke carine od 500% zbog trgovine s Rusijom?

Biznis Kurir istražuje: Koliku bi štetu Srbiji nanele najavljene američke carine od 500% zbog trgovine s Rusijom?

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranMoskvaUkrajinaVašingtonRojtersIndijaKinaRusijaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Ovo su nova pravila EU za suspenziju bezviznog režima

Ovo su nova pravila EU za suspenziju bezviznog režima

Danas pre 1 minut
Anketa: Većina Amerikanaca veruje da je ekstremna retorika dovela do ubistva Kirka

Anketa: Većina Amerikanaca veruje da je ekstremna retorika dovela do ubistva Kirka

NIN pre 1 minut
Eksplozila na pruzi na relaciji Varšava-Lublin: "To je akt sabotaže"

Eksplozila na pruzi na relaciji Varšava-Lublin: "To je akt sabotaže"

NIN pre 10 minuta
Evakuacija rumunskog sela zbog požara tankera posle napada ruskog drona

Evakuacija rumunskog sela zbog požara tankera posle napada ruskog drona

Novi magazin pre 5 minuta
Bela kuća u panici, pobuna i rascep u trampovim redovima: Epštajnovi mejlovi pokrenuli lavinu, saradnici dižu ruke - MAGA…

Bela kuća u panici, pobuna i rascep u trampovim redovima: Epštajnovi mejlovi pokrenuli lavinu, saradnici dižu ruke - MAGA revolucija jede svoju decu!

Kurir pre 1 minut