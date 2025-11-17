Srbija od jutros u još većem problemu? Tramp najavio uvođenje carina od čak 500 odsto svim zemljama koje trguju s Rusijom!

VAŠINGTON - Američki predsednik Donald Tramp najavio je da bi podržao plan Senata o uvođenju sankcija zemljama koje posluju sa Rusijom, uključujući carine do 500 odsto na uvoz iz zemalja koje kupuju ruske energente, a ne podržavaju Ukrajinu.

Predlog zakona posebno je usmeren na velike kupce ruskih energenata, među kojima su Kina i Indija, a Tramp je izjavio da bi i Iran mogao da se nađe na ovoj listi, prenosi Blumberg. Republikanski lider većine u Senatu najavio je još u oktobru da je spreman da predlog iznese na glasanje, iako bez preciziranja roka. Inijativu podržava i senator Lindzi Grejem, dugogodišnji zagovornik strožijih mera prema Moskvi. Tramp je bio uzdržan prema ovom zakonu dok je pokušavao