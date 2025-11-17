Od danas dostupna noćna zdravstvena pomoć u objektu Hitne pomoći

Dom zdravlja Subotica od 17. novembra uvodi noćni tim za odrasle pacijente, dostupan svakog dana od 20 do 7 časova na Petefi Šandora 24. Novi tim pruža pomoć kod akutnih tegoba koje ne trpe odlaganje, dok hitna služba ostaje zadužena za teža stanja.

Dom zdravlja Subotica uveo je novu meru kojom se od 17. novembra 2025. godine unapređuje dostupnost zdravstvene zaštite tokom noćnih sati. Na adresi Petefi Šandora 24, u okviru Službe hitne medicinske pomoći, biće organizovan noćni rad tima namenjen odraslom stanovništvu, čine ga lekar opšte prakse i medicinska sestra-tehničar, a biće dostupni svakog dana od 20 do 7 časova. Ovaj tim pružaće pomoć pacijentima koji noću razviju simptome poput visoke temperature,