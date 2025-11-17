Zvanično: Zelenski dogovorio kupovinu značajnog broja “rafala”

Vesti online pre 36 minuta  |  Fonet (A. S.)
Zvanično: Zelenski dogovorio kupovinu značajnog broja “rafala”

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski izjavio je danas da je potpisao sporazum sa Francuskom o nabavci 100 ratnih aviona “rafal”, dok nastoji da ojača dugoročne vojne kapacitete zemlje za borbu protiv ruske invazije.

Zelenski je u poseti Parizu radi razgovora sa predsednikom Emanuelom Makronom u vreme kada su se poslednjih nedelja povećali teški ruski napadi dronova i raketa na Ukrajinu, a Moskva je izvestila o kopnenom napretku u jugoistočnom Zaporožjem regionu. Zelenski je novinarima rekao da je naručio 100 lovaca “rafal”. – To će biti najveća protivvazdušna odbrana, jedna od najvećih na svetu – rekao je Zelenski nakon što je potpisao pismo o namerama sa Makronom ispred
