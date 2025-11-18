Jaćimović posle Hrke prekinuo štrajk glađu

BBC News pre 27 minuta

021.rs Milomir Jaćimović je deveti dan bio u štrajku glađu

Milomir Jaćimović, autoprevoznik koji je prevozio studente na proteste, prekinuo je štrajk glađu posle devet dana u Novom Sadu.

„Ja sad izlazim iz štrajka glađu.

„Do petka sam ovde pod šatorom, a u subotu ako se niko ne oglasi povodom mojih zahteva, idem kod Dijane (Hrke) i nosim šatore i u subotu ću tokom dana objaviti datum kad se poziva cela Srbija da blokiramo Beograd na sedam dana", rekao je Jaćimović.

Njegovi, kao ni zahtevi Dijane Hrke, majke koja je izgubila sina u padu nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu, nisu ispunjeni, ali su oboje na poziv mnogih javnih ličnosti, udruženja, zdravstvenih radnika prekinuli štrajk glađu.

Jaćimović zahteva da mu se vrati svih sedam autobusa, koje mu je vlast oduzela, a za kazne, koje mora da plati, kaže da prevazilaze sve njegove mogućnosti.

Dan ranije, Dijana Hrka, majka mladića nastradalog u padu nadstrešnice u Novom Sadu pre godinu dana, posle 16 dana je prekinula štrajk glađu ispred Skupštine Srbije.

„Pozvaću na razgovor studente i građane da se dogovorimo, dobila sam blagoslov dva sveštenika da prekinem sa štrajkom, od medicinskih radnika, od dece poziv.

„Ja ću danas prekinuti štrajk", rekla je ispred šatora u kojem boravi od 2. novembra i najavila da tu ostaje.

Jaćimoviću je dan pre prekida štrajka pozlilo, ali je odbio da ode u bolnicu, pa mu je pomoć ukazana ispred šatora.

Dok je Hrka zbog malaksalosti poslednjih nekoliko dana išla na lekarski pregled i primala infuziju, Jaćimović je to odbio.

S njim je u štrajku bio i njegov maloletni sin, koji je posle četiri dana prihvatio pozive da krene da jede.

Majka Stefana Hrke zahteva da nadležni organi saslušaju i pritvore sve osumnjičene za pad nadstrešnice, a ne, kako kaže, da odgovara samo 13 prvobitno optuženih.

Traži oslobađanje svih pritvorenih studenata i raspisivanje izbora.

Jaćimović optužuje vlast da mu je oduzela autobuse kojima je prevozio studente i druge učesnike višemesečnih antivladinih demonstracija i zahteva da mu se vrate.

Jedan od sedam autobusa mu je vraćen 17. novembra, ali ga je policija sklonila zbog čega je došlo do sukoba sa ljudima koji daju podršku Jaćimoviću.

Hrka je počela štrajk glađu 2. novembra i njeno zdravstveno stanje je pogoršano, rekli su ranije lekari.

Sa više strana su joj danima upućivani apeli da prekine štrajk glađu, ali da borbu nastavi.

I predsednik Srbije ju je pozvao da okonča štrajk, što je ona tada odbila.

„Ako tužilaštvo počne da radi svoj posao, prestaću da štrajkujem glađu", rekla je tada Hrka novinarima, dok je sedela u kolicima, sa zaštitnom maskom preko lica.

Istog dana kada je počela štrajk glađu, došlo je do nemira ispred Skupštine Srbije, gde su postavljeni šatori pristalica vlasti.

Nekoliko stotina ljudi došlo je da podrži Hrku, a kasnije popodne, oko zgrade skupštine je postavljena interventna jedinica policije koja je satima razdvajala antivladine demonstrante i okupljene u šatorskom kampu pristalica predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Privedeno je 37 ljudi, saopštila je policija.

Nedaleko od Hrke, od 31. oktobra štrajkovao je glađu i poslanik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić koji je rekao da se na taj vid protesta odlučio nezadovoljan radom tužilaštva.

Njemu je 10. novembra pozlilo, prebačen je u bolnicu i prekinuo je štrajk glađu.

Mrdić je tražio od tužilaštva da naredi hapšenje i bivšeg predsednika Skupštine akcionara Infrastrukture Železnice Srbije Nebojšu Bojovića i bivšeg izvršnog direktora te kompanije Milutina Miloševića.

Više od godinu dana od pada nadstrešnice postupci su još na početku i još nisu počela suđenja.

Viši sud u Beogradu je 17. novembra saopštio da je potvrđena optužnica Višeg javnog tužilaštva zbog krivičnog dela nesavestan rad u službi.

Istog dana, sa nekoliko nedelja odlaganja zbog boravka u bolnici, saslušan je i bivši ministar građevinarstva Goran Vesić, koji je jedan od osumnjičenih za organizovani kriminal u okviru finansijske istrage u slučaju pada nadstrešnice.

Ko je sve štrajkovao glađu u Srbiji?

U novijoj istoriji Srbije bilo je više štrajkova glađu istaknutijih političara.

Tomislav Nikolić, nekada lider SNS i kasnije predsednik Srbije, štrajkovao je glađu 2011, zahtevajući raspisivanje izbora.

Potom su štrajkovali glađu i neki opozicioni političari, poput Boška Obradovića, koji se u međuvremenu povukao iz politike, dvoje nekadašnjih poslanika SNS Sandra Božić i Aleksandar Martinović, a u decembru 2023. i jedna od trenutno vodećih opozicionarki Marinika Tepić.

Koliko čovek može da izdrži bez hrane

Ukoliko piju vodu, ali ne jedu hranu - ljudi mogu da izdrže i do 60 dana.

Bez vode, mogli bi da umru u roku od osam do deset dana.

Dehidrirali bi, a telo bi prestalo da funkcioniše.

Jednom kada se glukoza, koja se koristi za proizvodnju energije, potroši - za tri do pet dana - telo počinje da troši masne zalihe.

Jednom kada se zalihe masti isprazne, telo počinje da troši mišiće i vitalne organe, poput jetre i srca.

Ovaj proces se razlikuje od čoveka do čoveka, ali se veruje da oni koji imaju više zaliha masti u telu, mogu duže da izdrže.

Ako oni koji gladuju uzimaju vodu, vitamine i so - to im može pomoći da izdrže duže.

Keti Kaubrau iz Britanskog udruženja nutricionista

