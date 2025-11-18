Prevoznik Jaćimović prekinuo štrajk glađu u Novom Sadu

Autoprevoznik Milomir Jaćimović prekinuo je 18. novembra uveče štrajk glađu nakon devet dana i najavio da će do 21. novembra ostati pred zgradom Pokrajinske vlade u Novom Sadu.

Kako je naveo u obraćanju okupljenima, tu će biti do petka u očekivanju da mu se obrate nadležni u vezi sa njegovim zahtevima da mu se vrate autobusi koji su mu oduzeti i ponište saobraćajne kazne za koje tvrdi da su nezakonite. Vlasnik firme za prevoz putnika Milomir Jaćimović u proteklih godinu dana prevozio je studente i građane koji su išli na proteste u Beogradu i Novom Sadu sa kojih se traži odgovornost vlasti za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice