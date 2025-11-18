Opština Gadžin Han ima manje od 6.000 stanovnika, ali i rekordera u davanju krvi

Beta pre 57 minuta

 Volonter i predsednik Crvenog krsta Gadžin Han Mladen Milojković (47) dao je nedavno krv 101. put, tako da je sada apsolutni rekorder u broju dobrovoljnih davanja krvi u opštini Gadžini Han.

Milojković je za agenciju Beta izjavio da je dobrovoljni davalac krvi postao kao srednjoškolac.

"Od tada redovno dajem krv, uglavnom tri do četiri puta godišnje. Više od toga se i ne može, četiri puta godišnje je maksimalni broj davanja krvi za muškarce", rekao je Milojković.

On je kazao da će nastaviti da daje krv sve dok bude mogao, a starosna granica za muškarce je 65 godina.

"Ne motivišu me slobodni dani koji se dobijaju za dobrovoljno davanje krvi. To svakako ne. Želim da pomognem ljudima kojima je pomoć potrebna, to je moj jedini motiv", istakao je Milojković koji je zaposlen u Republičkom geodetskom zavodu u Nišu.

Prema Milojkovićevim rečima osim što već 23 godine učestvuje u akcijama dobrovoljnog davanja krvi Zavoda za transfuziju krvi u Nišu, on i organizuje te akcije kao predsednik Crvenog krsta Gadžin Han.

"Odziv je sasvim dobar, kako mlađih tako i starijih ljudi. U nedavnoj akciji imali smo troje baš mladih srednjoškolaca. Jedna devojka i jedan mladić postali su punoletni u septembru, a jedan mladić u oktobru", izjavio je Milojković.

Opština Gadžin Han jedna je od opština sa najmanjim brojem stanovnika u Srbiji. Prema poslednjem popisu ima svega 5.850 žitelja.

(Beta, 18.11.2025)

