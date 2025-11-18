Pušten sin autoprevoznika Milomira Jaćimovića, nije ni saslušan

Beta pre 1 sat

Maloletni sin autoprevoznika Milomira Jaćimovića, Milan Jaćimović, pušten je iz policijske stanice "Stari grad".

Njegov branilac Petar Prelić je novinarima nakon izlaska iz policije rekao da je prekršeno više protokola, kao i da Milan Jaćimović nije saslušan jer njegov otac nije prisutan, a on je maloletan.

Dodao je da je u pitanju "klasična primena sile ljudi bez integriteta i znanja".

"Nikakve potrebe za ovim nije bilo, Niti je po zakonu da privodiš dete u prekršajnom postupku, bez naredbe suda i nisi ga zatekao u vršenju prekršaja", naveo je Prelić.

Maloletni sin Milomira Jaćimovića priveden je danas navodno zbog narušavanja javnog reda i mira, te bi protiv njega trebalo da se vodi prekršajni postupak.

"Navodno sam gađao jajima šleper koji je došao po autobus", rekao je Milan Jaćimović po izlasku iz policije.

Nakon izlaska, građani koji su mu pružili podršku i Milan Jaćimović uputili su se do zgrade Banovine, gde njegov otac štrajkuje glađu već devet dana.

 

Priveden sin Milomira Jaćimovića

Šesnaestogodišnji sin autoprevoznika Milomira Jaćimovića, Milan, priveden je popodne u Novom Sadu u stanicu Stari grad.

On je juče ponovo započeo štrajk glađu i pridružio se ocu koji ispred zgrade Pokrajainske vlade štrajkuje već deveti dan.

Milan je prva četiri dana s njim štrajkovao glađu, da bi nakon dogovora sa ocem odustao od toga..

Više studenskih i srednjoškolskih profila objavilo je vest o njegovom hapšenju, a pozvali su građane i da se okupe pred stanicom i pruže mu podršku.

Na društvenim mrežama se pojavila i fotografija na kojoj se vidi kako sedi u hodniku stanice.

Autoprevoznik Milomir Jaćimovića traži da mu budu vraćeni svi autobusi i poništene kazne koje mu je ispisala policija.

(Beta, 18.11.2025)

Povezane vesti »

(BLOG) Jaćimović prekida štrajk glađu, Dijana Hrka nastavlja svoju borbu ispred Skupštine

(BLOG) Jaćimović prekida štrajk glađu, Dijana Hrka nastavlja svoju borbu ispred Skupštine

N1 Info pre 11 minuta
BLOG UŽIVO Milomir Jaćimović prekinuo štrajk glađu, studenti FDU-a objavili lokaciju subotnjeg protesta

BLOG UŽIVO Milomir Jaćimović prekinuo štrajk glađu, studenti FDU-a objavili lokaciju subotnjeg protesta

Nova pre 37 minuta
Sin Milomira Jaćimovića pušten posle saslušanja, Hrka i dalje kod Skupštine

Sin Milomira Jaćimovića pušten posle saslušanja, Hrka i dalje kod Skupštine

NIN pre 2 sata
Dijana Hrka za Nedeljnik o prekidu štrajka glađu: „Dobila sam pismo od dvoje dece i razmišljala šta pametno da uradim“

Dijana Hrka za Nedeljnik o prekidu štrajka glađu: „Dobila sam pismo od dvoje dece i razmišljala šta pametno da uradim“

Nedeljnik pre 4 sati
Jaćimović nastavio štrajk glađu: "Izgubio sam volju za životom kad sam video koliko su decu isprebijali" (BLOG)

Jaćimović nastavio štrajk glađu: "Izgubio sam volju za životom kad sam video koliko su decu isprebijali" (BLOG)

Novi magazin pre 4 sati
Advokati i opozicija o ponašanju policije kod Banovine: Teška krivična dela pripadnika MUP-a

Advokati i opozicija o ponašanju policije kod Banovine: Teška krivična dela pripadnika MUP-a

In medija pre 5 sati
Akademski plenum: Policija sprovodi sistemsko nasilje nad studentima

Akademski plenum: Policija sprovodi sistemsko nasilje nad studentima

Novi magazin pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadŠtrajk glađu

Društvo, najnovije vesti »

Ronjenje sa jazavičarima

Ronjenje sa jazavičarima

Danas pre 1 sat
Miša Bačulov zvanično priveden u porodičnoj kući

Miša Bačulov zvanično priveden u porodičnoj kući

Danas pre 1 sat
Stvarno plaćaju da dođete: Alpski raj u Švajcarskoj traži nove stanovnike, i to uz dobru novčanu nadokandu

Stvarno plaćaju da dođete: Alpski raj u Švajcarskoj traži nove stanovnike, i to uz dobru novčanu nadokandu

Danas pre 1 sat
INTERVJU Ljubica Gojgić: Pad nadstrešnice ogolio dubinu društvene i političke krize

INTERVJU Ljubica Gojgić: Pad nadstrešnice ogolio dubinu društvene i političke krize

Danas pre 42 minuta
Doneta prva presuda u Strazburu u vezi gradnje Beograda na vodi

Doneta prva presuda u Strazburu u vezi gradnje Beograda na vodi

Danas pre 1 sat