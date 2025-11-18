Pušten sin autoprevoznika Milomira Jaćimovića, nije ni saslušan

Beta pre 1 sat

Maloletni sin autoprevoznika Milomira Jaćimovića, Milan Jaćimović, pušten je iz policijske stanice "Stari grad".

Njegov branilac Petar Prelić je novinarima nakon izlaska iz policije rekao da je prekršeno više protokola, kao i da Milan Jaćimović nije saslušan jer njegov otac nije prisutan, a on je maloletan.

Dodao je da je u pitanju "klasična primena sile ljudi bez integriteta i znanja".

"Nikakve potrebe za ovim nije bilo, Niti je po zakonu da privodiš dete u prekršajnom postupku, bez naredbe suda i nisi ga zatekao u vršenju prekršaja", naveo je Prelić.

Maloletni sin Milomira Jaćimovića priveden je danas navodno zbog narušavanja javnog reda i mira, te bi protiv njega trebalo da se vodi prekršajni postupak.

"Navodno sam gađao jajima šleper koji je došao po autobus", rekao je Milan Jaćimović po izlasku iz policije.

Nakon izlaska, građani koji su mu pružili podršku i Milan Jaćimović uputili su se do zgrade Banovine, gde njegov otac štrajkuje glađu već devet dana.

Priveden sin Milomira Jaćimovića

Šesnaestogodišnji sin autoprevoznika Milomira Jaćimovića, Milan, priveden je popodne u Novom Sadu u stanicu Stari grad.

On je juče ponovo započeo štrajk glađu i pridružio se ocu koji ispred zgrade Pokrajainske vlade štrajkuje već deveti dan.

Milan je prva četiri dana s njim štrajkovao glađu, da bi nakon dogovora sa ocem odustao od toga..

Više studenskih i srednjoškolskih profila objavilo je vest o njegovom hapšenju, a pozvali su građane i da se okupe pred stanicom i pruže mu podršku.

Na društvenim mrežama se pojavila i fotografija na kojoj se vidi kako sedi u hodniku stanice.

Autoprevoznik Milomir Jaćimovića traži da mu budu vraćeni svi autobusi i poništene kazne koje mu je ispisala policija.

(Beta, 18.11.2025)