TASS: Sprečen atentat na šefa ruske bezbednosti na moskovskom groblju

Grupa sabotera, po zadatku ukrajinskih bezbednosnih službi, planirala je pokušaj atentata na sekretara Saveta bezbednosti Rusije Sergeja Šojgua, preneo je list Moskovski komsomolec, javila je danas ruska agencija TASS na svom sajtu na engleskom jeziku.

Atentat je trebalo je da se izvede kada Šojgu poseti grob svojih rođaka na moskovskom Trojekurovskom groblju.

Centar za odnose sa javnošću Federalne službe bezbednosti (FSB) saopštio je 14. novembra da je sprečen teroristički napad na visokog ruskog zvaničnika.

Napad je planiran na grobu rođaka tog zvaničnika na moskovskom groblju, uz pomoć video kamere skrivene u vazi sa cvećem.

Privedene su tri osobe, među kojima migrant iz jedne centralnoazijske zemlje. Međutim, identitet njihove mete nije otkriven do danas, dodaje ruska agencija TASS.