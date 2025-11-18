Aneli se skamenila kad je videla hanu: "Još jedan dušmanin!", Nerio ne ispušta verenicu iz zagrljaja nakon što je ušla u elitu (foto)

Aneli se skamenila kad je videla hanu: "Još jedan dušmanin!", Nerio ne ispušta verenicu iz zagrljaja nakon što je ušla u elitu…

Hana je izjavila da ulazi u rijaliti da bi razjasnila situacije vezane za svog verenika.

Objasnila je kako je reagovala na odluku svog verenika da učestvuje u programu. Hana Duvnjak večeras je ušla u rijaliti "Zadruga 9 - Elita", a odmah po ulasku se dugo grlila sa verenikom Neriom. Aneli Ahmić se skamenila kad ju je videla u Beloj kući, a nije želela da se pozdravi sa njom. - Evo, još jedan dušmanin! Nema ja šta njoj da dajem ruku - rekla je Aneli nešto kasnije. - Luka, i ti si dobro došao u klub omraženih - rekla je Hana Luki. - Pogledajte joj zube
