"Ušao si u klub ljudi koje Ahmići mrze" Hana odmah otvorila Luki Vujoviću oči, Aneli odbila da pruži ruku!
Alo pre 4 sati
Sukob Hane i Aneli u Beloj kući
Hana Duvnjak, po ulasku u Belu kuću, odmah se obratila Luki Vujoviću, nakon čega je Aneli Ahmić započela sa svojim upadicama. - Luka moja saučešće jer si ušao u klub ljudi koji Ahmići mrze. Ti si napolju njima gori nego Asmin - rekla mu je ona. - Je l' to neka nova situacija? - pitao ju je Vujović. - Videćeš kad izađeš - dodala je