"Ahmići su zli, hrane se zlobom": Neriova verenica ušla u Elitu, odmah raskrinkala Situ i iznela šok detalje

Voditeljka Dušica Jakovljević večeras je u emisiji ugostila Hanu Duvnjak, verenicu Neria Ružanjija, koja je postala nova učesnica "Elite 9".

Odmah na početku joj je rekla: - Ti nisi delovala kao neko ko je uznemiren, prvi put daješ intervju na televiziji Pink i zbog svog života i života sa Nerijom, otvorila si vrata svog doma, objašnjavaš kakva si majka, kakva je tvoja majka. Svaka ti čast - poručila joj je Dušica Jakovljević. - Jedva čekam da vidim Nerija, sve što se događa je katastrofa. Ulazim da kažem svima šta se zapravo dešava i da zagrlim Nerija - rekla je Hana. - Dovelo se u pitanje u kakvom