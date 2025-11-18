Brnabić danas u Briselu na forumu o proširenju EU

Forum o proširenju Evropske unije održava se danas u Briselu pod sloganom „Kompletiranje Unije, osiguravanje naše budućnosti“, a okupiće široku grupu učesnika, od najviših državnih i regionalnih političkih lidera do predstavnika civilnog društva, preduzetnika, umetnika, mladih i eksperata iz zemalja članica EU i iz zemalja kandidata. Reč je o inicijativi Evropske komisije koja treba da promoviše razgovor o proširenju EU kao zajedničkom političkom, društvenom i