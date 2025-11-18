Zahlađenje donelo sneg: Pahulje zabeležene u okolini Čačka (VIDEO)

Euronews pre 37 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Zahlađenje donelo sneg: Pahulje zabeležene u okolini Čačka (VIDEO)

U Srbiji je od danas osetan pad temperature, a na snimcima se može videti da je u pojedinim mestima pao sneg.

Kako je objavio Tanjug, pahulje su pale u okolini Čačka. Republički hidrometeorološki zavod najavio je moguću kišu i sneg, a pored RHMZ, upozorenje na padavine izdalo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Danas i sutra, kako je naveo RHMZ, biće oblačno i hladno sa kišom, koja će na području jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije biti i obilnija, pa se lokalno na području Kosova i Metohije očekuje od 50 do 100 milimetara za 48 sati, a u regionima
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Meteorolog otkrio koliko će trajati zahlađenje i kada da očekujemo prvi sneg u Beogradu

Meteorolog otkrio koliko će trajati zahlađenje i kada da očekujemo prvi sneg u Beogradu

Pravda pre 26 minuta
RHMZ izdao upozorenje, a radarski snimci otkrivaju šta to danas stiže u Srbiju, koji su krajevi najviše na udaru i kako će se…

RHMZ izdao upozorenje, a radarski snimci otkrivaju šta to danas stiže u Srbiju, koji su krajevi najviše na udaru i kako će se situacija menjati iz sata u sat

Nova pre 12 minuta
(Foto, video) radarski snimci otkrivaju haos koji stiže: Ekstremno količine kiše, sneg, ali ledena kiša, sve to danas!

(Foto, video) radarski snimci otkrivaju haos koji stiže: Ekstremno količine kiše, sneg, ali ledena kiša, sve to danas!

Blic pre 1 sat
Pozno miholjsko leto je završeno

Pozno miholjsko leto je završeno

Zoom UE pre 2 sata
MUP se oglasio zbog nagle promene vremena,upozorenje vozačima

MUP se oglasio zbog nagle promene vremena,upozorenje vozačima

Zoom UE pre 1 sat
Meteorolog Nedeljko Todorović: Evo koliko će trajati zahlađenje i kada da očekujemo prvi sneg u Beogradu

Meteorolog Nedeljko Todorović: Evo koliko će trajati zahlađenje i kada da očekujemo prvi sneg u Beogradu

Nova pre 2 sata
Za dva dana pašće mesečna količina padavina: Meteorolog otkriva koliko će trajati zahlađenje i kada sneg stiže u Beograd

Za dva dana pašće mesečna količina padavina: Meteorolog otkriva koliko će trajati zahlađenje i kada sneg stiže u Beograd

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoČačakTanjugMinistarstvo unutrašnjih poslovaMetohijaKosovo i MetohijaSnegRHMZPadavine

Vojvodina, najnovije vesti »

Sud usvojio žalbu VJT i odredio pritvor Miši Bačulovu

Sud usvojio žalbu VJT i odredio pritvor Miši Bačulovu

N1 Info pre 36 minuta
Sud usvojio žalbu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i odredio pritvor Bačulovu

Sud usvojio žalbu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i odredio pritvor Bačulovu

RTV pre 27 minuta
Nov asfalt u ulici Vase Eškićevića u Veterniku, priprema za asfaltiranje ulice Prof. Dragoslava Milisavljevića

Nov asfalt u ulici Vase Eškićevića u Veterniku, priprema za asfaltiranje ulice Prof. Dragoslava Milisavljevića

RTV pre 37 minuta
Sud usvojio žalbu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu: Bačulovu određen pritvor

Sud usvojio žalbu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu: Bačulovu određen pritvor

NIN pre 2 minuta
Određen pritvor Miši Bačulovu: Usvojena žalba VJT

Određen pritvor Miši Bačulovu: Usvojena žalba VJT

Pravda pre 22 minuta