Zahlađenje donelo sneg: Pahulje zabeležene u okolini Čačka (VIDEO)

U Srbiji je od danas osetan pad temperature, a na snimcima se može videti da je u pojedinim mestima pao sneg.

Kako je objavio Tanjug, pahulje su pale u okolini Čačka. Republički hidrometeorološki zavod najavio je moguću kišu i sneg, a pored RHMZ, upozorenje na padavine izdalo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Danas i sutra, kako je naveo RHMZ, biće oblačno i hladno sa kišom, koja će na području jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije biti i obilnija, pa se lokalno na području Kosova i Metohije očekuje od 50 do 100 milimetara za 48 sati, a u regionima