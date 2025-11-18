2 Muškarca napadnuta nožem u Novom Beogradu: Imaju rane po rukama i butinama, u bolnici i napadač

Dvojica muškarca stara 39 i 40 godina teško su povređena nakon što ih je 34-godišnji muškarac napao nožem, u 22.38 sati u ulici Milutina Milankovića na Novom Beogradu.

Kako kažu iz Hitne pomoći, dvojica muškarca imala su rane po rukama i butinama i prevezena su u Zemunsku bolnicu, gde je dovezen i napadač koji je imao lakše povrede glave. Jedna saobraćajna nezgoda se dogodila tokom noći u Beogradu. Kako kažu iz ove hitne službe, žena (34) oborena je kao pešak sinoć u 22.36 na auto-putu i prevezna je u Zemunsku bolnicu sa lakšim povredama. Tokom noći je obavljeno 121 intervencija od kojih je 17 obavljeno na javnom mestu. Za pomoć