Dvojica muškaraca izbodena nožem tokom noći u Beogradu

N1 Info pre 4 sati  |  Beta
Dvojica muškaraca izbodena nožem tokom noći u Beogradu

Prošle noći u Beogradu dvojica muškarca zadobila su povrede nakon što ih je treći muškarac napao nožem na Novom Beogradu oko pola tri.

Kako je rečeno u Hitnoj pomoći, oni su zadobili rane po rukama i nogama i prevezeni su u Zemunsku bolnicu. Dogodila se i jedna saobraćajna nezgoda, oko 22.30 žena stara 34 godine oborena je kao pešak kod prodavnice "Emmezeta" na auto-putu i prevezena je u Zemunsku bolnicu sa lakšim povredama. Tokom noći lekarske ekipe intervenisale su 121 put, 17 puta na javnom mestu. Za pomoć telefonom najviše su se javljali hronični pacijenti, najčešće astmatičari.
