Dvojica izbodena nožem, jednu ženu oborio auto

Nova pre 1 sat  |  Autor: Beta
Dvojica izbodena nožem, jednu ženu oborio auto

Prošle noći u Beogradu dvojica muškarca zadobila su povrede nakon što ih je treći muškarac napao nožem na Novom Beogradu oko pola tri.Kako je rečeno u Hitnoj pomoći, oni su zadobili rane po rukama i nogama i prevezeni su u Zemunsku bolnicu.

Dogodila se i jedna saobraćajna nezgoda, oko 22.30 žena stara 34 godine oborena je kao pešak kod prodavnice „Emmezeta“ na auto-putu i prevezna je u Zemunsku bolnicu sa lakšim povredama. Tokom noći lekarske ekipe intervenisale su 121 put, 17 puta na javnom mestu. Za pomoć telefonom najviše su se javljali hronični pacijenti, najčešće asmatičari. ***
