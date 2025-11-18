Poznato kada će padati sneg: Oglasio se RHMZ, već pljušti ledena kiša, pogledajte radarske snimke (Foto)

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) oglasio se na svom sajtu o kiši koja prelazi u sneg u brdsko-planinskim predelima.

Do kraja dana padaće i kiša i sneg u pojedinim delovima, dok je u planinskim predelima istočne Srbije vidljivost smanjena na oko 100 metara i pada kiša koja se ledi pri tlu. "U planinskim predelima istočne Srbije vidljivost je smanjena na oko 100 metara i pada kiša koja se ledi pri tlu. Danas oblačno i osetno hladnije", započeo je RHMZ. Na severu Vojvodine suvo, u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom koja će u planinskim predelima zapadne, jugozapadne i južne