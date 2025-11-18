Savet bezbednosti UN podržao Trampov plan za Gazu: Čak 13 država glasalo za rezoluciju, osim Rusije i Kine

Savet bezbednosti UN usvojio je američku rezoluciju kojom se podržavaju mirovni plan za Pojas Gaze i osnivanje takozvanih Mađunarodnih snaga za stabilizaciju u enklavi.

Rezolucijom se podržava plan predsednika SAD Donalda Trampa u 20 tačaka za okončanje rata u Pojasu Gaze i formiranje nove prelazne vlade u enklavi. Rezoluciju je podržalo 13 zemalja, uključujući Veliku Britaniju, Francusku i Somaliju, a niko nije glasao protiv, navodi BBC. Rusija i Kina bile su suzdržane na glasanju, piše TASS. Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija! BONUS VIDEO: