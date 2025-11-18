Savet bezbednosti UN podržao Trampov plan za Gazu: Čak 13 država glasalo za rezoluciju, osim Rusije i Kine

Mondo pre 1 sat  |  Uroš Matejić
Savet bezbednosti UN podržao Trampov plan za Gazu: Čak 13 država glasalo za rezoluciju, osim Rusije i Kine

Savet bezbednosti UN usvojio je američku rezoluciju kojom se podržavaju mirovni plan za Pojas Gaze i osnivanje takozvanih Mađunarodnih snaga za stabilizaciju u enklavi.

Rezolucijom se podržava plan predsednika SAD Donalda Trampa u 20 tačaka za okončanje rata u Pojasu Gaze i formiranje nove prelazne vlade u enklavi. Rezoluciju je podržalo 13 zemalja, uključujući Veliku Britaniju, Francusku i Somaliju, a niko nije glasao protiv, navodi BBC. Rusija i Kina bile su suzdržane na glasanju, piše TASS. Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija! BONUS VIDEO:
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Savet bezbednosti UN usvojio Trampov mirovni plan za Gazu uz međunarodne snage

Savet bezbednosti UN usvojio Trampov mirovni plan za Gazu uz međunarodne snage

Serbian News Media pre 42 minuta
Savet bezbednosti podržao Trampov plan za gazu: Usvojena američka rezolucija za okončanje rata: Evo kako su glasale Rusija i…

Savet bezbednosti podržao Trampov plan za gazu: Usvojena američka rezolucija za okončanje rata: Evo kako su glasale Rusija i Kina

Blic pre 1 sat
Savet bezbednosti UN usvojio američku rezoluciju o Gazi, Hamas je odbacuje

Savet bezbednosti UN usvojio američku rezoluciju o Gazi, Hamas je odbacuje

NIN pre 1 sat
Savet bezbednosti UN glasao za međunarodne snage u Gazi i Mirovni komitet na čelu sa Trampom

Savet bezbednosti UN glasao za međunarodne snage u Gazi i Mirovni komitet na čelu sa Trampom

Danas pre 2 sata
Savet bezbednosti UN glasao za Trampov mirovni plan za Gazu i raspoređivanje međunarodnih snaga

Savet bezbednosti UN glasao za Trampov mirovni plan za Gazu i raspoređivanje međunarodnih snaga

N1 Info pre 2 sata
Nebenzja: Rezolucija Saveta bezbednosti UN o Gazi ─ mačka u džaku

Nebenzja: Rezolucija Saveta bezbednosti UN o Gazi ─ mačka u džaku

Sputnik pre 2 sata
Američka “mačka u džaku”

Američka “mačka u džaku”

Vesti online pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UNSavet bezbednosti UNSavet bezbednostiKinaVelika BritanijaBBCRusijaDonald TrampFrancuskaGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Svet se suočava sa sve većom gladi, a humanitarna pomoć se drastično smanjuje

Svet se suočava sa sve većom gladi, a humanitarna pomoć se drastično smanjuje

RTV pre 2 minuta
Forum o proširenju EU u Briselu, Kos: Nema prečica, države moraju da se usklade u potpunosti

Forum o proširenju EU u Briselu, Kos: Nema prečica, države moraju da se usklade u potpunosti

NIN pre 2 minuta
Povećan broj stradalih u nedavnom požaru u Domu penzionera u Tuzli - preminule još dve osobe

Povećan broj stradalih u nedavnom požaru u Domu penzionera u Tuzli - preminule još dve osobe

Radio 021 pre 2 minuta
Poljaci sigurni; Rusi su krivi

Poljaci sigurni; Rusi su krivi

B92 pre 3 minuta
Najtopliji novembar u Moskvi za poslednjih 85 godina

Najtopliji novembar u Moskvi za poslednjih 85 godina

Politika pre 2 minuta