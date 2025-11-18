Savet bezbednosti UN podržao američki mirovni plan za Gazu

Dojče vele pre 2 sata
Savet bezbednosti UN usvojilo je rezoluciju kojom se podržava Trampov mirovni plan za Gazu. Taj plan između ostalog predviđa raspoređivanje međunarodnih mirovnih snaga. Hamas odbija tu rezoluciju.

Savet bezbednosti UN usvojio je rezoluciju kojom se odobrava mirovni plan za Gazu američkog predsednika Donalda Trampa. Od ukupno 15 članica, njih 13 izjasnilo se za rezoluciju koja, između ostalog, predviđa slanje međunarodnih snaga za stabilizaciju primirja. U nacrtu se pominje i moguća buduća palestinska država. Nacrt rezolucije podnele su Sjedinjene Američke Države i nekoliko drugih zemalja, među kojima su i posrednici u sklapanju primirja Katar i Egipat.
Ključne reči

UNPalestinaHamasEgipatSavet bezbednosti UNSavet bezbednostiKatarDonald TrampGaza

