Netanjahu pozvao na isterivanje Hamasa i njegovih pristalica iz regiona

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
TEL AVIV - Izraelski premijer Benjamin Netanjahu danas je pozvao na isterivanje palestinske militantne grupe Hamas iz regiona, dan nakon što je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija podržao plan američkog predsednika Donalda Trampa za okončanje rata, koji palestinskoj militantnoj grupi nudi amnestiju.

Netanjahu je javno podržao plan tokom posete Beloj kući krajem septembra, međutim, njegova poslednja izjava ukazuje na to da postoje razlike sa Sjedinjenim Američkim Državama u vezi sa daljim putem, prenosi Rojters. Hamas se, takođe, protivio delovima plana. Netanjahu je objavio niz postova na platformi Iks povodom glasanja UN. U jednom postu, on je pohvalio Trampa, a u drugom je napisao da izraelska vlada veruje da bi plan doveo do mira i prosperiteta jer poziva
