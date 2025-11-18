Savet bezbednosti UN glasao je za Trampov mirovni plan za Gazu

Nova pre 1 sat  |  Autor: Beta
Savet bezbednosti UN glasao je za Trampov mirovni plan za Gazu

Savet bezbednosti UN glasao je za mirovni plan američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) za Pojas Gaze, koji uključuje raspoređivanje međunarodnih snaga.

Trinaest članica Saveta bezbednosti UN glasalo je kasno sinoć za tekst, koji je ambasador SAD pri UN Majk Volc (Mike Waltz) opisao kao „istorijski i konstruktivan“. Rusija i Kina su bile uzdržane. Američka rezolucija, koja je nekoliko puta menjana tokom osetljivih pregovora, podržava plan američkog predsednika koji je 10. oktobra doveo do sprovođenja krhkog primirja između Izraela i Hamasa na palestinskoj teritoriji razorenoj dvogodišnjim ratom izazvanim krvavim
