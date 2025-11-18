Veje sneg širom regiona: Pahulje na kolima iznenadile stanovnike Ljubljane, na planinama zimska idila

Mondo pre 1 sat  |  Marina Letić
Veje sneg širom regiona: Pahulje na kolima iznenadile stanovnike Ljubljane, na planinama zimska idila

Meteorolozi su najavili drastičnu promenu vremena u Srbiji, pad temperature za čak 15 stepeni, obilne padavine i sneg.

Delovi regiona već su se zabeleli, a prema najavama meteorologa sneg će nastaviti da pada tokom dana. U Hrvatskoj je tokom noći pao sneg, a zabeleli su se Lika, Gorski kotar i Sljeme. Sneg će nastaviti da pada i danas, a vozači se preporučuje oprez. Planine u Bosni i Hercegovini osvanule su jutros pod snegom koji ne prestaje da pada na Bjelašnici, Jahorini i Vlašiću gde se već formirao snežni pokrivač. U 7 sati jutros je na Bjelašnici izmerena temperatura od minus
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

(Foto) sneg na Pragu Srbije: U Hrvatskoj već pravi haos, zabelelo se u Ljubljani, veje u bih

(Foto) sneg na Pragu Srbije: U Hrvatskoj već pravi haos, zabelelo se u Ljubljani, veje u bih

Blic pre 22 minuta
Sneg napravio haos u Hrvatskoj: Kamion se prevrnuo kod Ogulina, prekinut saobraćaj, vozila se preusmeravaju

Sneg napravio haos u Hrvatskoj: Kamion se prevrnuo kod Ogulina, prekinut saobraćaj, vozila se preusmeravaju

Telegraf pre 1 sat
Sneg pao u BiH i Hrvatskoj

Sneg pao u BiH i Hrvatskoj

Vesti online pre 1 sat
Kako samo veje! Hrvatska i Bosna osvanule pod snegom: Napadalo već dosta za jednu noć! Pogledajte, snimci preplavili mreže, a…

Kako samo veje! Hrvatska i Bosna osvanule pod snegom: Napadalo već dosta za jednu noć! Pogledajte, snimci preplavili mreže, a njen odgovor nasmejao mnoge! Video

Kurir pre 1 sat
Zabelelo se na Balkanu: Prvi sneg pao u Hrvatskoj i BiH FOTO/VIDEO

Zabelelo se na Balkanu: Prvi sneg pao u Hrvatskoj i BiH FOTO/VIDEO

B92 pre 1 sat
Sneg zabeleo region: U Hrvatskoj prve snežne padavine, veje na planinama u BiH, zimska idila i u Sloveniji

Sneg zabeleo region: U Hrvatskoj prve snežne padavine, veje na planinama u BiH, zimska idila i u Sloveniji

Telegraf pre 2 sata
U BiH sneg na Bjelašnici, Jahorini i Vlašiću, u Hrvatskoj se zabeleli Lika, Gorski kotar i Sljeme

U BiH sneg na Bjelašnici, Jahorini i Vlašiću, u Hrvatskoj se zabeleli Lika, Gorski kotar i Sljeme

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaHrvatskaLjubljanaBosna i HercegovinaSneg

Balkan, najnovije vesti »

FOTO Pogledajte kako je izgledalo gašenje požara u Zagrebu iznutra: Delovi fasade padali dok su vatrogasci ulazili u zgradu

FOTO Pogledajte kako je izgledalo gašenje požara u Zagrebu iznutra: Delovi fasade padali dok su vatrogasci ulazili u zgradu

Nova pre 2 minuta
Balkan u Evropi: Probno članstvo bi bilo još jedan neuspeh politike proširenja EU

Balkan u Evropi: Probno članstvo bi bilo još jedan neuspeh politike proširenja EU

N1 Info pre 2 minuta
Nakon ubistva Aldine Jahić u Mostaru bivši momak osumnjičen za teško ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja

Nakon ubistva Aldine Jahić u Mostaru bivši momak osumnjičen za teško ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja

Slobodna Evropa pre 3 minuta
HRT: Oko 100 vatrogasaca gasi požar na soliteru Vjesnika u Zagrebu

HRT: Oko 100 vatrogasaca gasi požar na soliteru Vjesnika u Zagrebu

Beta pre 53 minuta
(VIDEO, FOTO) „Šteta totalna, uzrok požara nepoznat, postoje neke sumnje“: Gradonačelnik Zagreba ispred zgrade Vjesnika u…

(VIDEO, FOTO) „Šteta totalna, uzrok požara nepoznat, postoje neke sumnje“: Gradonačelnik Zagreba ispred zgrade Vjesnika u plamenu

Danas pre 27 minuta