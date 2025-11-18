Veje sneg širom regiona: Pahulje na kolima iznenadile stanovnike Ljubljane, na planinama zimska idila

Meteorolozi su najavili drastičnu promenu vremena u Srbiji, pad temperature za čak 15 stepeni, obilne padavine i sneg.

Delovi regiona već su se zabeleli, a prema najavama meteorologa sneg će nastaviti da pada tokom dana. U Hrvatskoj je tokom noći pao sneg, a zabeleli su se Lika, Gorski kotar i Sljeme. Sneg će nastaviti da pada i danas, a vozači se preporučuje oprez. Planine u Bosni i Hercegovini osvanule su jutros pod snegom koji ne prestaje da pada na Bjelašnici, Jahorini i Vlašiću gde se već formirao snežni pokrivač. U 7 sati jutros je na Bjelašnici izmerena temperatura od minus