Firmi Prointer 357 miliona dinara za tender Infostana - “hiperkonvergentno rešenje za produkciono okruženje”

Pobednik kontroverznog i medijatizovanog tendera Infostana, pod nazivom “Hiperkonvergentno rešenje za produkciono okruženje”, jeste firma Prointer-Web, saopštio je jutros Centar za lokalnu samoupravu.

Ovo “zadovoljstvo” će koštati Beograđane 357 miliona dinara sa PDV-om, a pobednika tendera je Centar za lokalnu samoupravu najavio još pre nekoliko nedelja. “Često nas pitaju da li CLS ima kristalnu kuglu kada svaki put pogodi pobednika tendera. Istina je mnogo banalnija, ali i tužnija. Većina tendera koje raspišu gradska uprava i javna komunalna preduzeća su unapred dogovoreni, a procena vrednosti svesno uvećana. Tako se šteti beogradski budžet, ali i guše firme