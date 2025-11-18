Firmi Prointer 357 miliona dinara za tender Infostana - “hiperkonvergentno rešenje za produkciono okruženje”

N1 Info pre 29 minuta  |  N1 Beograd
Firmi Prointer 357 miliona dinara za tender Infostana - “hiperkonvergentno rešenje za produkciono okruženje”

Pobednik kontroverznog i medijatizovanog tendera Infostana, pod nazivom “Hiperkonvergentno rešenje za produkciono okruženje”, jeste firma Prointer-Web, saopštio je jutros Centar za lokalnu samoupravu.

Ovo “zadovoljstvo” će koštati Beograđane 357 miliona dinara sa PDV-om, a pobednika tendera je Centar za lokalnu samoupravu najavio još pre nekoliko nedelja. “Često nas pitaju da li CLS ima kristalnu kuglu kada svaki put pogodi pobednika tendera. Istina je mnogo banalnija, ali i tužnija. Većina tendera koje raspišu gradska uprava i javna komunalna preduzeća su unapred dogovoreni, a procena vrednosti svesno uvećana. Tako se šteti beogradski budžet, ali i guše firme
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Firmi Prointer 357 miliona dinara za tender Infostana

Firmi Prointer 357 miliona dinara za tender Infostana

Nova pre 9 minuta
Firmi Prointer 357 miliona dinara za tender Infostana

Firmi Prointer 357 miliona dinara za tender Infostana

Danas pre 24 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

TenderPDVBudžetInfostan

Društvo, najnovije vesti »

Firmi Prointer 357 miliona dinara za tender Infostana - “hiperkonvergentno rešenje za produkciono okruženje”

Firmi Prointer 357 miliona dinara za tender Infostana - “hiperkonvergentno rešenje za produkciono okruženje”

N1 Info pre 29 minuta
Zašto Tramp još nije ubedio Putina da okonča rat u Ukrajini

Zašto Tramp još nije ubedio Putina da okonča rat u Ukrajini

BBC News pre 44 minuta
Porast transplantacija u Srbiji ove godine: 102 operacije izvedene, ali još 1.800 pacijenata čeka organ

Porast transplantacija u Srbiji ove godine: 102 operacije izvedene, ali još 1.800 pacijenata čeka organ

Euronews pre 44 minuta
Kometa 3I/Atlas i teorije o 'vanzemaljskom matičnom brodu'

Kometa 3I/Atlas i teorije o 'vanzemaljskom matičnom brodu'

BBC News pre 14 minuta
Šta me briga ko je na listi

Šta me briga ko je na listi

Danas pre 54 minuta