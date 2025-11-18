Viši sud u Beogradu odredio pritvor Miši Bačulovu

Viši sud u Beogradu pravosnažnom odlukom odredio je pritvor do 30 dana Miši Bačulovu da, kako se navodi, ne bi ponovio krivično delo u kratkom roku, saznaje RTS.

Viši sud u Beogradu usvojio je žalbu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i preinačio prvostepeno rešenje sudije za prethodni postupak kojim je bio odbijen predlog za određivanje pritvora Miši Bačulovu. Kako se navodi, tom pravosnažnom odlukom suda Bačulovu je određen pritvor do 30 dana da ne bi ponovio krivično delo u kratkom roku. Prethodno je sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu pustio Bačulova da se brani sa slobode iako se tereti za teška krivična