BLOG UŽIVO Jaćimović deveti dan štrajkuje glađu, na desetine povređenih u Novom Sadu: Okončana blokada Valjevske gimnazije…

Autoprevoznik Milomir Jaćimović štajkuje glađu u Novom Sadu već deveti dan, a njegov maloletni sin Milan ponovo je sinoć započeo štrajk glađu, nakon što im je policija ponovo oduzela autobus koji je bio parkiran ispred Banovine.

Dijana Hrka je nakon 16 dana prekinula štrajk glađu, ali ostaje ispred Narodne skupštine u Beogradu. Građani su i ovoj jutra u blizini njihovih šatora i pružaju im podršku. Najnovije vesti pratite iz minuta u minut u našem BLOG-u UŽIVO. Studenti u blokadi su se oglasili na Instagramu gde su objavili poziv za okupljanje u subotu 22.11. u 11:30 časova kod Fakulteta dramskih umetnosti. "Godinu dana, isti zahtev. Ne zaboravljamo! Vidimo se 22. novembra", stoji u