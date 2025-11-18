(BLOG) Jaćimović i njegov sin štrajkuju glađu: "Izgubio sam volju za životom kad sam video koliko su decu isprebijali"

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
(BLOG) Jaćimović i njegov sin štrajkuju glađu: "Izgubio sam volju za životom kad sam video koliko su decu isprebijali"

Prevoznik Milomir Jaćimović deveti dan štrajkuje glađu ispred zgrade Banovine.

Policija mu je ponovo oduzela autobus. Njegov sin, Milan Jaćimović, započeo je juče ponovo štrajk glađu, a u toku dana je priveden. Dijana Hrka nakon 16 dana, prekinula je sinoć štrajk glađu, ali ostaje ispred Skupštine. Jaćimoviću je juče vraćen autobus, koji je on parkirao ispred zgrade Banovine, a nakon toga zabeleženi su sukobi sa policije, i tom prilikom povređeno je više građana. Šlep služba odvezla je autobus. Povređeni su i maloletnici, među kojima i sin
BLOG UŽIVO Studenti FDU-a objavili lokaciju subotnjeg protesta: Jaćimović 9. dan štrajkuje glađu, đaci škole u koju ide njegov sin izglasali trodnevni bojkot nastave

Priveden sin Milomira Jaćimovića

Dijana Hrka za Nedeljnik o prekidu štrajka glađu: „Dobila sam pismo od dvoje dece i razmišljala šta pametno da uradim“

Hrka prekinula štrajk glađu, Jaćimovićev sin u policijskoj stanici: "Povređen sam u intervenciji policije u Novom Sadu"

Advokati i opozicija o ponašanju policije kod Banovine: Teška krivična dela pripadnika MUP-a

Akademski plenum: Policija sprovodi sistemsko nasilje nad studentima

Jaćimović nastavio štrajk glađu: "Izgubio sam volju za životom kad sam video koliko su decu isprebijali" (BLOG)

Studio live: Policija vs. novinari

Marta Kos: Želimo Srbiju u EU, ali demokratsku Srbiju

'Mrzela sam što izgledam kao Azijatkinja', kaže zvezda filma 'Kej-pop: Lovci na demone'

BLOG UŽIVO Studenti FDU-a objavili lokaciju subotnjeg protesta: Jaćimović 9. dan štrajkuje glađu, đaci škole u koju ide njegov sin izglasali trodnevni bojkot nastave

Zborovi Novog Sada: Svi u Kampus u 18h

