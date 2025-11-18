"Profesionalno" prebijanje građana: Građani i snimci demantuju tvrdnje policije o postupanju "u skladu sa ovlašćenjima"

Policija je sinoć u Novom Sadu tukla maloletnike, žene i novinare.

Iako postoje snimci koji to dokazuju, iz MUP se i sinoć moglo čuti da se policija ponašala profesionalno. Sukob građana i policije usledio je pošto je ispred zgrade Banovine stigla šlep služba sa zadatkom da odveze autobus Milomira Jaćimović, jedan od oduzetih koji mu je juče vraćen. Policajac: "Izdajem vam naređenje da se povučete unazad" "Pustite ih, nek ga nose" - molio je, kaže Milomir Jaćimović, i decu i građane koji su pokušavali da spreče odvoženje njegovog