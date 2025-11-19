Niš pod vodom! Kiša pretvorila ulice u reke i jezera, a neće stati do subote: Evo kada se očekuje pravi potop (foto/video)

Padavine se očekuju od utorka do subote, i ponovo od ponedeljka do četvrtka.

Temperature će se kretati između 7°C i 16°C tokom dana i 1°C do 11°C noću. Jaka kiša koja je padala tokom dana u Nišu pretvorila je pojedine ulice u reke i mini jezera. Tako je bilo na delu Bulevara Svetog Pantelejmona, nekadašnjem Somborskom bulevaru, gde se formiralo poveće jezero na kolovozu. Prema najava meteorologa u narednih deset dana, očekuje se kombinacija vlažnog i oblačnog vremena. Kiša se u Nišu prognozira od utorka do subote, i ponovo od ponedeljka do