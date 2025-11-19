Niš pod vodom! Kiša pretvorila ulice u reke i jezera, a neće stati do subote: Evo kada se očekuje pravi potop (foto/video)

Blic pre 36 minuta
Niš pod vodom! Kiša pretvorila ulice u reke i jezera, a neće stati do subote: Evo kada se očekuje pravi potop (foto/video)

Padavine se očekuju od utorka do subote, i ponovo od ponedeljka do četvrtka.

Temperature će se kretati između 7°C i 16°C tokom dana i 1°C do 11°C noću. Jaka kiša koja je padala tokom dana u Nišu pretvorila je pojedine ulice u reke i mini jezera. Tako je bilo na delu Bulevara Svetog cara Konstantina, nekadašnjem Somborskom bulevaru, gde se formiralo poveće jezero na kolovozu. Prema najava meteorologa u narednih deset dana, očekuje se kombinacija vlažnog i oblačnog vremena. Kiša se u Nišu prognozira od utorka do subote, i ponovo od ponedeljka
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Niš pod vodom! Kiša pretvorila ulice u reke i jezera, a neće stati do subote: Evo kada se očekuje pravi potop (foto/video)

Niš pod vodom! Kiša pretvorila ulice u reke i jezera, a neće stati do subote: Evo kada se očekuje pravi potop (foto/video)

Blic pre 30 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Niš

Društvo, najnovije vesti »

MUP: Sedam krivičnih prijava u Srbiji u međunarodnoj akciji sprečavanja zloupotrebe dece na internetu

MUP: Sedam krivičnih prijava u Srbiji u međunarodnoj akciji sprečavanja zloupotrebe dece na internetu

Danas pre 21 minuta
Niš pod vodom! Kiša pretvorila ulice u reke i jezera, a neće stati do subote: Evo kada se očekuje pravi potop (foto/video)

Niš pod vodom! Kiša pretvorila ulice u reke i jezera, a neće stati do subote: Evo kada se očekuje pravi potop (foto/video)

Blic pre 36 minuta
Niš pod vodom! Kiša pretvorila ulice u reke i jezera, a neće stati do subote: Evo kada se očekuje pravi potop (foto/video)

Niš pod vodom! Kiša pretvorila ulice u reke i jezera, a neće stati do subote: Evo kada se očekuje pravi potop (foto/video)

Blic pre 30 minuta
Prvi sneg pao u Kragujevcu

Prvi sneg pao u Kragujevcu

Danas pre 2 sata
Policajac koji je udarao ženu na protestu u Novom Sadu je izvršio krivično delo: Šta kažu sagovornici Danasa o postupanju…

Policajac koji je udarao ženu na protestu u Novom Sadu je izvršio krivično delo: Šta kažu sagovornici Danasa o postupanju policije u Novom Sadu?

Danas pre 2 sata