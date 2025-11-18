Gori zgrada zagrebačkog Vjesnika: Borba s plamenom traje celu noć VIDEO, FOTO

Nova pre 31 minuta  |  Autor: Nova.rs
Gori zgrada zagrebačkog Vjesnika: Borba s plamenom traje celu noć VIDEO, FOTO

Vjesnikov soliter na Slavonskoj aveniji u Zagrebu zahvatio je požar nešto pre ponoći, a jutros oko sedam i dalje gori.

Na terenu je 30 vozila i 93 vatrogasca JVP Grada Zagreba, uz četiri vozila i devet vatrogasaca DVD jedinica. Za saobraćaj su zatvorene Zagrebačka i Slavonska avenija. Požar je i dalje aktivan, te se širi putem konstrukcijskih otvora. Zbog povećane opasnosti vatrogasci su povučeni iz unutrašnje navale. Sve jedinice su ispražnjene, te se popunjavaju rezervnim snagama“, saznaje se iz Javne vatrogasne jedinice Grada Zagreba, prenosi N1 Zagreb. „Šteta je velika. Bez
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

U Zagrebu gori zgrada Vjesnika

U Zagrebu gori zgrada Vjesnika

RTV pre 16 minuta
Gori neboder Vjesnika u Zagrebu

Gori neboder Vjesnika u Zagrebu

Slobodna Evropa pre 16 minuta
Veliki požar u Zagrebu: Gori novinska kuća Vjesnik (VIDEO)

Veliki požar u Zagrebu: Gori novinska kuća Vjesnik (VIDEO)

Vesti online pre 31 minuta
Bukti veliki požar u Zagrebu: Gori novinska kuća Vjesnik /video/

Bukti veliki požar u Zagrebu: Gori novinska kuća Vjesnik /video/

Sputnik pre 31 minuta
Veliki požar u Zagrebu: Gori Vjesnikov neboder, očekuje se da će gašenje trajati celog dana

Veliki požar u Zagrebu: Gori Vjesnikov neboder, očekuje se da će gašenje trajati celog dana

NIN pre 25 minuta
Veliki požar u Zagrebu – gori poslovna zgrada, vatru od sinoć gasi gotovo 100 vatrogasaca

Veliki požar u Zagrebu – gori poslovna zgrada, vatru od sinoć gasi gotovo 100 vatrogasaca

RTS pre 25 minuta
Veliki požar u Zagrebu: Vatra guta zgradu novinske kuće "Vjesnik", 100 vatrogasaca na terenu (VIDEO)

Veliki požar u Zagrebu: Vatra guta zgradu novinske kuće "Vjesnik", 100 vatrogasaca na terenu (VIDEO)

Euronews pre 31 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

DVDZagrebpožar

Balkan, najnovije vesti »

U Zagrebu gori zgrada Vjesnika

U Zagrebu gori zgrada Vjesnika

RTV pre 16 minuta
Gori zgrada zagrebačkog Vjesnika: Borba s plamenom traje celu noć VIDEO, FOTO

Gori zgrada zagrebačkog Vjesnika: Borba s plamenom traje celu noć VIDEO, FOTO

Nova pre 31 minuta
Veliki požar u Zagrebu: Gori novinska kuća Vjesnik (VIDEO)

Veliki požar u Zagrebu: Gori novinska kuća Vjesnik (VIDEO)

Vesti online pre 31 minuta
Gori neboder Vjesnika u Zagrebu

Gori neboder Vjesnika u Zagrebu

Slobodna Evropa pre 16 minuta
Sneg pao u BiH i Hrvatskoj

Sneg pao u BiH i Hrvatskoj

Vesti online pre 25 minuta