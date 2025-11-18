Gori zgrada zagrebačkog Vjesnika: Borba s plamenom traje celu noć VIDEO, FOTO

Vjesnikov soliter na Slavonskoj aveniji u Zagrebu zahvatio je požar nešto pre ponoći, a jutros oko sedam i dalje gori.

Na terenu je 30 vozila i 93 vatrogasca JVP Grada Zagreba, uz četiri vozila i devet vatrogasaca DVD jedinica. Za saobraćaj su zatvorene Zagrebačka i Slavonska avenija. Požar je i dalje aktivan, te se širi putem konstrukcijskih otvora. Zbog povećane opasnosti vatrogasci su povučeni iz unutrašnje navale. Sve jedinice su ispražnjene, te se popunjavaju rezervnim snagama“, saznaje se iz Javne vatrogasne jedinice Grada Zagreba, prenosi N1 Zagreb. „Šteta je velika. Bez