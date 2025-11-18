MUP: Prete nam obilne padavine

MUP je izdao upozorenje na vremenske prilike, odnosno pad temperature i obilnu kišu i apelovao na vozače da posebno obrate pažnju na četiri stvari. – Očekuje nas nagli pad temperature i obilnija kiša. ​Takvi uslovi produžavaju zaustavni put i povećavaju rizik od saobraćajnih nezgoda. ​Kako biste zaštitili sebe i druge: – Usporite vožnju – Držite veće odstojanje – Ne krećite na put bez zimskih guma – Zbog smanjene vidljivosti, posebno obratite pažnju na pešake