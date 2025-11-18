Mladi Srbi pobedili Amerikance!

Sputnik pre 49 minuta
Mladi Srbi pobedili Amerikance!

Fudbalska reprezentacija Srbije za igrače mlađe od 21 godine savladala je vršnjake iz Amerike sa 1:0 u prijateljskoj utakmici.

Izabranici selektora Zorana Mirkovića su nadigrali Amerikance i ostvarili zasluženi trijumf. Jedini gol na utakmici postigao je Vanja Vlahović, nekadašnji omladinac Partizana i aktuelni član Atalante. Njemu je za pogodak u 45. minutu asistirao sadašnji napadač Partizana, na pozajmici iz Štutgarta, Jovan Milošević. Selektor Mirković je na teren izveo ekipu u formaciji 4-4-2, na golu je bio Lijeskić, u odbrani Petrović, Kovačević, Leković i Bukinac, u veznom
