Brnabić danas u Briselu, učestvuje na Forumu EU o proširenju

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić boraviće danas poseti Briselu.

Tom prilikom Brnabić će učestvovati na Forumu o proširenju Evropske unije "Zaokruživanje Unije i jačanje naše budućnosti", saopšteno je iz parlamenta. Cilj Foruma je da podigne dijalog o proširenju na viši nivo kao zajednički politički, društveni i generacijski projekat je komesarka EU za proširenje Marta Kos, navodi se na sajtu Evropske komisije. Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lejen obratiće se putem video poruke, a na forumu će učestvovati i visoka