Miši Bačulovu pritvor do 30 dana

Vreme pre 24 minuta
Miši Bačulovu pritvor do 30 dana

Novosadskom opozicionom odborniku Miši Bačulovu određen je pritvor do 30 dana

Viši sud u Beogradu usvojio je žalbu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i preinačio prvostepeno rešenje sudije za prethodni postupak kojim je bio odbijen predlog za određivanje pritvora novosadskom opozicionom odborniku Miši Bačulovu. Ovom pravosnažnom odlukom suda Bačulovu je određen pritvor do 30 dana da ne bi ponovio krivično delo u kratkom roku, preneo je N1. Prethodno je sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu pustio Bačulova da se brani sa slobode
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Viši sud u Beogradu odredio pritvor Miši Bačulovu

Viši sud u Beogradu odredio pritvor Miši Bačulovu

Nedeljnik pre 5 minuta
Mediji objavili da je Bačulovu ponovo određen pritvor, on kaže da je reč o političkom progonu

Mediji objavili da je Bačulovu ponovo određen pritvor, on kaže da je reč o političkom progonu

Novi magazin pre 4 minuta
Bačulovu određen pritvor: Sud usvojio žalbu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu

Bačulovu određen pritvor: Sud usvojio žalbu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu

NIN pre 35 minuta
Od Zrenjaninca oduzeto 10,15 grama marihuane, nakon saslušanja mu određen pritvor

Od Zrenjaninca oduzeto 10,15 grama marihuane, nakon saslušanja mu određen pritvor

Zrenjaninski pre 1 sat
Određen pritvor Miši Bačulovu: Viši sud u Beogradu doneo novu odluku

Određen pritvor Miši Bačulovu: Viši sud u Beogradu doneo novu odluku

Mondo pre 44 minuta
Određen pritvor Miši Bačulovu Viši sud u Beogradu doneo novu odluku na predlog Tužilaštva

Određen pritvor Miši Bačulovu Viši sud u Beogradu doneo novu odluku na predlog Tužilaštva

Dnevnik pre 49 minuta
Sud usvojio žalbu VJT u Beogradu i odredio pritvor Bačulovu

Sud usvojio žalbu VJT u Beogradu i odredio pritvor Bačulovu

Politika pre 20 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Tužilaštvo

Vojvodina, najnovije vesti »

Viši sud u Beogradu odredio pritvor Miši Bačulovu

Viši sud u Beogradu odredio pritvor Miši Bačulovu

Nedeljnik pre 5 minuta
Poznati srpski meteorolog otkrio koliko će trajati zahlađenje

Poznati srpski meteorolog otkrio koliko će trajati zahlađenje

Ozon press pre 5 minuta
Mediji objavili da je Bačulovu ponovo određen pritvor, on kaže da je reč o političkom progonu

Mediji objavili da je Bačulovu ponovo određen pritvor, on kaže da je reč o političkom progonu

Novi magazin pre 4 minuta
Gerontološki centar u Futogu obnavlja toplovodnu mrežu

Gerontološki centar u Futogu obnavlja toplovodnu mrežu

B92 pre 5 minuta
Ogrev za penzionere u Rumi na 12 mesečnih rata

Ogrev za penzionere u Rumi na 12 mesečnih rata

RTV pre 55 minuta