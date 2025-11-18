Miši Bačulovu pritvor do 30 dana

Novosadskom opozicionom odborniku Miši Bačulovu određen je pritvor do 30 dana

Viši sud u Beogradu usvojio je žalbu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i preinačio prvostepeno rešenje sudije za prethodni postupak kojim je bio odbijen predlog za određivanje pritvora novosadskom opozicionom odborniku Miši Bačulovu. Ovom pravosnažnom odlukom suda Bačulovu je određen pritvor do 30 dana da ne bi ponovio krivično delo u kratkom roku, preneo je N1. Prethodno je sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu pustio Bačulova da se brani sa slobode