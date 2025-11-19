FIFA lista: Novi pad Srbije, istorijski plasman tzv. Kosova, Hrvatska u top10

Fudbalska reprezentacija Srbije nazadovala je za još jedno mesto na najnovijoj FIFA listi, objavljenoj u sredu.

"Orlovi" su trenutno 37. reprezentacija sveta. Ispred našeg nacionalnog tima su, pored ostalih, Škotska, Panama, Alžir, Ukrajina, Kanada, Ekvador, Koreja, Iran... Lider je i dalje Španija, druga je Argentina, treća Francuska, iza su još Engleska, Brazil (napredovao dva mesta), Portugalija, Holandija, Belgija, Nemačka i Hrvatska, koja je deseta na svetu. Najbolji plasman u istoriji zabeležila je reprezentacija takozvane države Kosovo - na najnovijoj listi nalazi se