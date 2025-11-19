Vlada usvojila set predloga zakona iz oblasti energetike, biće osnovano preduzeće Gas infrastruktura

Beta pre 34 minuta

Vlada Srbije usvojila je set predloga zakona iz oblasti energetike, imajući u vidu aktuelnu situaciju u tom sektoru, saopšteno je posle sednice.

Usvojeni su Predlog zakona o nafti, Predlog zakona o gasu i Predlog zakona o obaveznim rezervama nafte, derivata nafte i prirodnog gasa.

Kako je objašnjeno, ciljevi donošenja ta tri zakona su veća sigurnost, kvalitet i pouzdanost snabdevanja tržišta i usaglašavanje s propisima Evropske unije u tim oblastima.

Na sednici je usvojeno i Rešenje o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću Gas infrastruktura Novi Sad.

U Rešenju se precizira da će novo preduzeće Gas infrastruktura biti vlasnik infrastrukture u skladu s međunarodno prihvaćenim obavezama, dok će Javno preduzeće Srbijagas, koje je do sada upravljalo tom infrastrukturom, nastaviti da snabdeva tržište gasom.

(Beta, 19.11.2025)

Ključne reči

Evropska UnijaVlada Srbijenafta

