Albanska mafija planirala atentat u Briselu! Meta im bio državni tužilac: Ucenili mu glavu na milion evra

Blic
Albanska mafija je navodno ucijenila glavu tužioca na milion evra Pretresi su izvršeni u Briselu i Levenu, a osumnjičeni su trenutno na ispitivanj Osam osoba, za koje se sumnja da su deo albanskog klana umešanog u trgovinu drogom, uhapšeno je u Belgiji zbog sumnje da su planirali atentat na tužioca u Briselu, Juliena Moinila.

Le Soir piše da je u utorak izvedeno 18 pretresa u okviru istrage o smrtonosnim pretnjama državnom tužiocu u Briselu. Pre nekoliko dana, međunarodni istraživački mediji su pisali da je albanska mafija ucenila njegovu glavu na milion evra. Pretresi su uglavnom izvršeni u Briselu, ali i u Levenu. Osam osoba je uhapšeno i trenutno su u ispitivanju. "Nakon ispitivanja, sudija će odlučiti da li će ostati u pritvoru", saopštili su iz tužilaštva.
