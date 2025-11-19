Bajatović: Nisam srećan,ali ruski kapital u NIS-u mora da bude anuliran, gasa će biti

Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je večeras da prodaju NIS-a Rusima 2008. ne vidi kao loš poslovni potez, ali da ruski kapital u toj kompaniji mora da bude anuliran, jer NIS mora da nastavi da radi, a kao potencijalne kupce NIS-a vidi subjekte iz arapskih zemalja, ali ne isključuje ni evropske, ili američke kompanije.

Bajatović je, odgovarajući na pitanje da li bi, kako to neki misle, odlazak Rusa iz NIS-a značio i kraj ruskog uticaja u Srbiji, rekao da on taj uticaj ne vidi. - Znate kako ja to vidim, nama je svaki kapital dobrodošao. Ja nisam srećan zbog ovoga, ali ruski kapital u NIS-u moraće da bude anuliran, jer NIS mora da radi - rekao je Bajatović za RTS. Prema njegovim rečima, kupci mogu da budu neke kompanije iz arapskih zemalja, neka američka, ili eventualno evropska