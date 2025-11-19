"Krajem sledeće godine Beograd će imati novi Most preko Save": Oglasio se Mali: Stigle čelične konstrukcije na gradilište

Sedam barži sa čeličnim konstrukcijama mosta preko Save stiglo je u Beograd Most će imati glavni raspon od 166 metara, ukupnu dužinu od 420 metara i širinu od 38 metara U Beograd je stiglo sedam barži čelične konstrukcije novog mosta preko Save i već je počelo istovarivanje prvih delova na plato gradilišta u blizini Brankovog mosta, izjavio je danas prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali. Barže su pre tri meseca krenule iz kineske