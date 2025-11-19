"Uskoro ćemo videti obrise ovog novog simbola Beograda": Siniša Mali najavio gradnju novog mosta na Savi (Foto)

Mondo pre 4 sati  |  Mihajlo Sfera
"Uskoro ćemo videti obrise ovog novog simbola Beograda": Siniša Mali najavio gradnju novog mosta na Savi (Foto)

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali, najavio je izgradnju novog mosta u Beogradu. "Sedam barži čelične konstrukcije novog mosta preko Save stigle su u Beograd i već je počelo istovarivanje prvih delova na gradilišni plato u blizini Brankovog mosta.

Barže su pre tri meseca krenule iz kineske provincije Đangsu, iz pogona fabrike CSCEC, gde se pravi novi most, a ovom isporukom nam je stiglo više od 50 odsto čelične konstrukcije novog mosta koji će imati ukupno 6.500 tona. Uskoro ćemo svi moći da vidimo obrise ovog novog simbola Beograda. Glavni raspon mosta će biti 166 metara, a ukupna dužina je 420 metara. Novi most će biti postavljen na ukupno šest stubova, dva u vodi i po dva na obalama, ukupne širine 38
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Iz Kine stigli prvi delovi za novi most

Iz Kine stigli prvi delovi za novi most

Vesti online pre 3 sata
Iz Kine stigli prvi delovi za novi most preko Save u Beogradu

Iz Kine stigli prvi delovi za novi most preko Save u Beogradu

Sputnik pre 3 sata
Mali: U Beograd stiglo sedam barži čelične konstrukcije novog mosta preko Save

Mali: U Beograd stiglo sedam barži čelične konstrukcije novog mosta preko Save

RTV pre 4 sati
Iz Kine stigli u Beograd prvi delovi novog mosta preko Save

Iz Kine stigli u Beograd prvi delovi novog mosta preko Save

Nedeljnik pre 4 sati
Stigli kineski delovi novog savskog mosta: Montaža počinje sledeće nedelje

Stigli kineski delovi novog savskog mosta: Montaža počinje sledeće nedelje

Vreme pre 4 sati
"Krajem sledeće godine Beograd će imati novi Most preko Save": Oglasio se Mali: Stigle čelične konstrukcije na gradilište

"Krajem sledeće godine Beograd će imati novi Most preko Save": Oglasio se Mali: Stigle čelične konstrukcije na gradilište

Blic pre 4 sati
Mali: U Beograd stiglo sedam barži čelične konstrukcije novog mosta preko Save

Mali: U Beograd stiglo sedam barži čelične konstrukcije novog mosta preko Save

NIN pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeSiniša Mali

Društvo, najnovije vesti »

Čale dominira u Briselu

Čale dominira u Briselu

Danas pre 3 minuta
Roditelji Jovine gimnazije sutra ispred Ministarstva prosvete

Roditelji Jovine gimnazije sutra ispred Ministarstva prosvete

Danas pre 3 minuta
Maja Gojković u „odličnoj vodi“

Maja Gojković u „odličnoj vodi“

Danas pre 38 minuta
Peta beogradska gimnazija izlazi iz blokade u ponedeljak

Peta beogradska gimnazija izlazi iz blokade u ponedeljak

Danas pre 28 minuta
Prvi poljubac još pre 21 miliona godina, kažu naučnici

Prvi poljubac još pre 21 miliona godina, kažu naučnici

Danas pre 18 minuta